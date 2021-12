Viden er nøglen til succes her. Fjernelse af pletter på trægulv med mindst mulig skade kommer helt an på typen af gulv, du har med at gøre – og også typen af pletter. Pletter fra eksempelvis blod kan oftest fjernes ved at skånsomt gnubbe gulvet med en fugtig klud. Hvis pletten er fra maling, kan du prøve at bruge en klud med varmt vand og rengøringsmiddel. Hvis det er vin, så prøv hvidvinseddike.

Når du prøver en rengøringsmetode for første gang, er det en god ide at teste den på et diskret område først for at se, hvordan gulvet reagerer.