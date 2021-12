Du er tilbage fra en solrig ferie, du har tømt bilen for børn og kæledyr, og nu vil du gerne grundigt af med alt skidt og dyrehår. Du kan se hundehår mellem sæderne, på gulvmåtterne – faktisk overalt! Så nu vil du gerne vide, hvordan du kan fjerne hundehår fra bilens tæpper og sæder. Den gode nyhed er, at en indvendig rengøring af din bil, hvor du blandt andet fjerner hundehår, er hurtig og nem, når du ved, hvordan det skal gøres. Bare følg vores tips nedenfor:



Tip et: Start med at støvsuge! Til dette skal du bruge en stærk håndholdt støvsuger eller den aftagelige del af en ledningsfri støvsuger som eksempelvis Philips 8000 Series Aqua Plus. Den er superhurtig, fjerner dyrehår fra bilen på ingen tid og takket være dens mundstykke egnet til sprækker og hjørner, er den perfekt til at støvsuge ubesværet mellem bilsæderne. På denne måde kan du nå de mest skjulte områder og blandt andet fjerne hundehår fra din bil.



Tip to: Udover at støvsuge kan du også bruge en fugtig gummihandske til at fjerne hundehår fra bilsæder. Du skal blot køre din hånd forsigtigt hen over polsteringen med gummihandsken og bruge støvsugeren på samme tid. Den fugtige gummihandske vil fjerne dyrehår fra bilsæderne, mens støvsugeren hjælper med at fjerne skidt og hår, som er kommet på afveje. Sørg for at rengøre handskerne bagefter!



Tip tre: Hvis du vil reducere mængden af rengøring du skal igennem, skal du vaske og børste dine hunde jævnligt, særligt når de fælder. Dette hjælper ikke kun med at holde dit hjem rent, men også din bil. Det vil ikke så ofte være nødvendigt med rensning af bilsæder, og det samme gælder for gulvtæpper og sofaer.



Tip fire: Bred nogle gamle tæpper ud i bilen, hvor dine firbenede venner opholder sig under køreturen. Dette forhindrer ikke kun din bil i at blive beskidt på grund af hundehår eller det skidt, som din hund slæber med ind fra den hyggelige gåtur i skoven, men det gør også turen mere behagelig for dit kæledyr. Da tæpper kan fjernes, er de også nemmere at gøre rene. Du kan enten smide dem i vaskemaskinen og tørretumbleren, bruge din støvsuger eller forsøge dig med dine bedsteforældres gode gamle tæppebanker.



Med vores tips kan du nu nemt klare din bilrengøring og spare tid samtidig med at du gør det behageligt for dit kæledyr. Med en god støvsuger, en gummihandske og nogle tæpper er rensning af bilsæder og mere så let som en leg.