Sofaen er samlingspunktet i din stue; det er i den, vi samles for at se TV og snakke sammen i timevis eller for at læse en god bog. Desværre er det også sofaen, der hurtigst bliver beskidt, men fortvivl ej! Vi har løsningen. Læs videre for at se vores bedste tips til, hvordan du kan fjerne pletter fra sofaen. Så ved du, hvad du skal gøre, næste gang du får øje på en plet på sofaen – og ja, vi kan allerede afsløre, at det blandt andet indebærer tips til, hvordan du kan rense din sofa med bagepulver.