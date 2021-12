Med vores guide lærer du de bedste tips til rengøring af laminatgulve, men alt det hårde arbejde bliver ekstra besværligt hvis dit gulv er ridset. Selv om laminat også består af et holdbart lag designet til at beskytte det, kan det med tiden blive ridset eller slidt ned. For at give dit gulv de bedste betingelser for at holde så længe som muligt, kan du bruge vores bedste tips til hvad du må og ikke må i forbindelse med rengøring af laminat.



Klistr filtpuder eller lignende under fødderne på stole- og bordben for at beskytte dit gulv

Klip dine kæledyrs kløer. Hvis du deler hjem med en firbenet ven, skal du sørge for at klippe dens kløer jævnligt.

Husk at bruge en dørmåtte til at samle skidt, som sko kan trække med ind i dit hjem. Grus og små sten kan være med til at lave ridser.

Du må IKKE trække møbler hen over gulvet.

Du må IKKE bruge en grov svamp eller et skrapt rengøringsmiddel, når du vil vaske laminat.



Tip: Når du vil vaske laminat ordentligt, er det vigtigt at bruge et produkt, der passer til din gulvtype. På den måde forbliver dit gulv rent og skinnende længere uden ridser og striber. Det er også vigtigt at få skabt en rengøringsrutine og at anvende den rigtige rengøringsmetode.