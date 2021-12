Der er fire områder, vi skal ind på, når det kommer til rengøring af vinylgulv; det gælder alt fra polering af nylagt gulv til almindelige tips og tricks angående rengøring.



Trin et: Polering af nylagt vinylgulv



Du må aldrig bruge produkter til møbelpolering på dit vinylgulv, men du skal i stedet for bruge et specialprodukt til at forsegle dit nye gulv – det er en alletiders måde at få det til at skinne på. Nylagt vinylgulv skal rengøres grundigt, før du begynder at bruge det dagligt.



Brug først en tør klud til at fjerne alt skidt med.

Brug derefter et specialplejeprodukt til at tørre over dit vinylgulv med. Dette gør forseglingen mere robust og hjælper med at vedligeholde dit gulvs flotte og skinnende udseende.





Trin to: Hurtig rengøring af vinylgulv



Når du rengør vinylgulv, skal du først støvsuge, ligesom du gør som en del af din rengøring af linoleumsgulv. Derefter tørrer du gulvet over med vand med en smule opvaskemiddel eller specialrens til vinyl i. Gå efter at støvsuge og tørre dit vinylgulv ugentligt.



Trin tre: Vask af vinylgulv for en grundigere rengøring



Når du skal vaske dit vinylgulv grundigt, skal du være forsigtig og huske de følgende trin. Disse gælder også for rengøring af gammelt vinylgulv.



Vrid altid moppen godt efter, så vandet ikke trænger ind i træet, da dette kan få plankerne til at hæve.

Lad aldrig pytter af vand synke ind i gulvet. Du skal altid sørge for at dit gulv er ordentligt tørt og altid tørre spildt væske op øjeblikkeligt.





Trin fire: Fjernelse af pletter fra dit vinylgulv



Du ved nu alt om rengøring af vinylgulv, men hvad gør du lige med pletter?



Udfør trin et, men gør det lidt mere grundigt denne gang – det kan godt kræve lidt mere knofedt! Bare sørg for, at du aldrig bruger et skureprodukt.

Vil du have endnu et tip til at fjerne pletter fra vinylgulv? Afhængig af farven på dit vinylgulv kan du behandle pletter med en smule blegemiddel fortyndet i vand. Alternativt kan du bruge hospitalssprit.

Du kan også bruge natron som en miljøvenlig pletfjerner.



Sørg altid for at læse producentens plejeguide, så du ved, hvilke kemikalier der egner sig til dit vinylgulv, og følg altid anvisningerne for rengøringsmidlet. Test altid først et nyt rengøringsmiddel på et sted, som ikke er iøjnefaldende.

Nu ved du, hvad du skal gøre i forhold til vedligeholdelse af linoleums- og vinylgulve, og du kan derfor begynde med at støvsuge, vaske og polere dine vinyl- og linoleumsgulve, lige så meget du har lyst til!