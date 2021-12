Hvis du har besluttet dig for keramikfliser, har det måske at gøre med, at du bedre kan lide at bruge tid med familie og venner end på at holde dit gulv rent og fint ved at rense fliser eller rense klinker. Med disse praktiske tips kan du nemt holde dit hjem hygiejnisk og derefter koncentrere dig om andre ting:



Støvsugning er er det helt essentielle første trin når det gælder rengøring af gulvklinker og -fliser. Støvsug mindst en gang ugentligt for at fjerne krummer, skidt og støv, og for at gøre gulvet klart til næste trin: gulvvask.

Efter støvsugning skal du vaske gulv – også ugentligt. Hvis du foretrækker hjemmelavede rengøringsmidler, kan du bruge eddike til dette; det fjerner ubehagelig lugt og gør samtidig dine fliser skinnende rene. Du kan også vælge at bruge almindeligt rengøringsmiddel.

Hvis din kalender altid er fuld, og du gerne vil have en tidssparende rengøringsplan, kan du bruge en kraftfuld støvsuger med et integreret moppesystem som f.eks. Philips Series 8000 AquaPlus. Med den kan du hurtigt skifte mellem gulvtæppe og hårdt gulv, samtidig med at du kan kontrollere mængden af vand, så du kan bevare det optimale niveau af fugt for forskellige typer af hårdt gulv.