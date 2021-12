Et rent og hyggeligt gulvtæppe gør ethvert hjem rart at være i. Men ofte er det i de områder, hvor vi hygger os allermest, at pletterne har det med at vise sig. Hvis vi skal være helt ærlige, så er støv, pletter og andet skidt efter en takeaway- eller filmaften ikke nemme at slippe for – og lidt sværere at fjerne fra løse tæpper og gulvtæpper end fra fliser og laminerede gulve.



Men når du ved, hvordan man gør, går rengøring af gulvtæpper let som en leg. Du finder her en simpel guide til, hvordan man kan rense tæpper selv derhjemme. Læs videre for at se, hvor nemt det er at støvsuge tæpper, og hvordan man selv kan dybderense tæpper uden for mange anstrengelser og komplicerede metoder.