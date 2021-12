Det bedste ved parketgulv er at det ikke kun ser elegant ud, men det er også nemt at rengøre. Du undrer dig måske over, hvorvidt du er nødt til at anskaffe dig en speciel moppe til trægulv, men det er ikke nødvendigt. Du skal bare sørge for, at moppen kun er lidt fugtig og ikke for våd; for meget vand kan få gulvet til at hæve med tiden. Det er bedst, hvis du bruger et rengøringsmiddel, som er lavet til det, når du vil moppe gulv i parket.