Som et hvert gulv, der ofte er i brug, vil man ofte stå overfor en opgave med vask af parketgulv for at fjerne uønskede pletter. Vi viser dig her, hvordan du kan fjerne disse pletter fra dit parketgulv, afhængig af den form for pletter, du har med at gøre.



Husk: Ligesom ethvert parketgulv gør indtryk på sin egen måde, vil det også reagere forskelligt, når det kommer til rengøring. Det er vigtigt altid at teste dit valg af rengøringsmetode et sted på dit gulv, som ikke er iøjnefaldende, så du gerne undgår at blive overrasket af misfarvninger og lignende.