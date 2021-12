Med blot få ingredienser og det rigtige udstyr kan du lave en let grøntsagssuppe, som passer godt til foråret. Om foråret vokser der en masse spændende grøntsager, som du kan blande sammen i en lækker og sund grøntsagssuppe. Vores kikærtesuppe med sød kartoffel er en let og varmende suppe, og så passer den perfekt til det omskiftelige forårsvejr.



Hvis du foretrækker en suppe, som ikke alt for krydret, kan du jo prøve denne simple opskrift på en spinat- og forårsløgssuppe:



Ingredienser:

180 gram forårsløg – kun de hvide og lysegrønne dele (vasket og skåret ud i stykker på omkring 1 cm)

1 kop løg (hakket)

750 ml grøntsagsbouillon med lavt saltindhold

Salt og peber til at smage efter med

60 gram babyspinat

1 spiseskefuld olivenolie





Fremgangsmåde:

Først skal du vaske de udskårne forårsløg i en skål med vand for at fjerne eventuelt skidt. Når du har ladet dem dryppe af i en si, kommer du forårsløgene i en stor gryde sammen med lidt olivenolie og de hakkede løg. Tilsæt salt og peber. Lad løgene stege i cirka 5 minutter ved middelvarme, og tilsæt derefter grøntsagsbouillon. Bring blandingen i kog, før du skruer ned for varmen og lader den simre i omkring 15 minutter. Det tager kun omkring 1 minut at tilberede spinaten, så kom den i til sidst. Til sidst blender du dine ingredienser, så suppen får den konsistens, du foretrækker. Hvis suppen helst skal være tyndere, tilsætter du blot mere bouillon eller lidt vand.



Top tip: Tilsæt nogle bønner for lidt ekstra protein, eller tag et kig på vores opskrifter på bønnesuppe.

