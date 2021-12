Tomatsuppe: Opskrift på hjemmelavet tomatsuppe



Der er ikke noget bedre end en varm og cremet tomatsuppe, når du, på en kold vinterdag, har lyst til en nærende suppe at varme dig på. Nedenfor finder du en nem og lækker opskrift, du kan bruge, når du vil lave en tomatsuppe fra bunden, som du hurtigt kan servere for de heldige gæster (eller bare dig selv!). Så uanset om du foretrækker en mere gammeldags tomatsuppe (hvilket typisk er en tomatsuppe med fløde) eller en italiensk tomatsuppe, er der noget for enhver smag! Fælles for begge slags er, at du bruger de helt rigtige tomater. Læs derfor videre for at se, hvordan du vælger de rigtige tomater, og hvordan du fremtryller en hjemmelavet tomatsuppe ved at følge syv nemme trin.