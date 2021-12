En airfryer giver dig mulighed for at tilberede kylling på en innovativ måde, som giver kyllingen den lækre smag af stegt kylling, uden at du skal bruge ret meget olie. Det er et glimrende alternativ til at friturestege kylling, da en airfryer gør kyllingen lige så sprød og velsmagende, mens den kræver langt mindre olie grundet dens kraftfulde varme luftstrøm, som gennemsteger kyllingen jævnt og ensartet. Så gå ikke glip af velsmagende, lækre kyllingevinger- eller strimler, som er blevet stegt til perfektion – du kan nemlig opnå det med mindre olie og mere luft!



Vi anbefaler, at du starter med denne nemme opskrift på honning- og citronkylling. Hvis du har planlagt en grillaften, kan du jo prøve at lave krydrede kyllingelår med en lækker marinade; og hvis du har mod på at eksperimentere lidt mere med smag og krydderier, kan du give denne opskrift på møre asiatiske kyllingevinger en chance. Airfryeren giver dig mulighed for at tilberede kylling på mange forskellige og samtidig nemme måder – til glæde for både familie og venner.