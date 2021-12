Skal man spise før eller efter træning?

For at få de bedste resultater ud af din træning er det en god idé at spise et måltid, som har et lavt indhold af fedt og er rigt på proteiner og kulhydrater.

Det er bedst at spise denne type mad, fordi fordøjelsen af fed mad kræver meget energi, hvilket betyder, at der er mindre energi for din krop at bruge, når du træner. I modsætning til fedt bliver proteiner og kulhydrater omdannet til energi, hvilket giver dig den styrke, du har brug for under din træning. Kulhydrater er særligt vigtige, da de omdannes til glykogen, hvilket er en af de største energikilder, som bruges af dine muskler.



Du er selvfølgelig ikke begrænset til altid at træne tre timer efter et af dine hovedmåltider. Du kan planlægge at træne hvornår som helst på dagen og blot sørge for at have en lille snack klar til at spise 30 minutter før din træning, så du får lidt ekstra energi inden. Vælg en stivelsesholdig snack (f.eks. fuldkornskiks) eller en lækker banan-smoothie.