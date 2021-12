Dampning, lynstegning og airfrying er alle tilberedningsmetoder, som kan hjælpe dig med at tilberede dine grøntsager ordentligt og samtidigt bevare deres næringsværdi. Med et køkkenapparat som Viva XXL-airfryeren bliver dine grøntsager forsigtigt og hurtigt tilberedt; men det er ikke alt, for du behøver kun at bruge ganske lidt olie (eller slet ingen!), så du undgår, at fedtopløselige vitaminer som A, E, D og K går tabt. For eksempel kan du tilberede shiitakesvampe, som er rige på D-vitamin, i din airfryer med kun en lille smule olie i stedet for at stege dem i olie på panden.

Nu ved du, hvordan varme påvirker vitaminer, og hvordan du kan bevare så mange næringsstoffer og vitaminer som muligt, når du tilbereder dine grøntsager. Husk at opbevare dine grøntsager korrekt og at undersøge, hvilke vitaminer de indeholder, så du ved, hvordan du bedst tilbereder dem. På den måde kan du tilberede et måltid fyldt med nærende grøntsager, som er rige på vitaminer og andre vigtige næringsstoffer.