En favorit blandt mange – den råstegte kartoffel bør være sprød udenpå og blød og luftig indeni. Der er en hel række tips til, hvordan du kan råstege kartofler. Den traditionelle metode er at bruge ovnen.



Top tip: Vælg en bradepande, som er stor nok til, at der er plads til alle dine kartofler, uden at du er nødt til at lægge dem oven på hinanden.



Råstegte kartofler i ovnen: sådan gør du

Placer bradepanden i ovnen, og forvarm den til 200°C. Dæk kartoflerne med koldt vand i en stor gryde, og bring vandet i kog. Lad gryden stå uden låg, og skru ned for varmen, så vandet simrer i yderligere 2-3 minutter. Tilsæt olie eller andet fedtstof til den opvarmede bradepande, før du sætter du den tilbage i ovnen i et par minutter. Mens du venter, sier du vandet fra kartoflerne og tørrer dem. Dæk kartoflerne ganske let i mel, før du forsigtigt lægger dem i bradepanden. Sørg for, at alle kartoflerne er smurt ind i den varme olie eller andet fedtstof. Rist kartoflerne i ovnen i lige under en time for det bedste resultat. Tjek kartoflerne med jævne mellemrum, og ryst bradepanden let for at sikre dig, at alle kartoflerne er gennemristet jævnt og ensartet.



Råstegte kartofler i airfryeren: sådan gør du



Mens kartofler stegt i ovnen smager fantastisk, er det ikke den sundeste måde at tilberede kartofler på. Hvis du har prøvet at finde ud af, hvordan du kan riste og stege kartofler uden at bruge ret meget olie, kan du overveje at bruge en airfryer som denne fra Philips . En spiseskefuld olie er alt, du har brug for.



Det tager omkring halvdelen af tiden at stege dine kartofler i en airfryer, særligt hvis du bruger en Philips Premium Airfryer . Vi viser dig her, hvordan du laver stegte kartofler i din airfryer.

SDu skal bare lægge kartoflerne i din airfryers kurv og indstille airfryeren til manuel på 200°C i 25 minutter. Når kartoflerne er halvvejs færdige, tager du kurven ud og ryster den. Placer kurven tilbage i din airfryer, og fortsæt med at stege dine kartofler med airfryeren sat til den manuelle indstilling.

Top tip: For at gøre det endnu lettere (og mere sprødt!) kan du lade skindet blive på dine kartofler. Kunne det ikke være lækkert at prøve vores opskrift på sprøde rosmarinkartofler?