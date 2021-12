Det er nemt at vænne sig til, at det er olien eller fedtstoffet, du bruger i din madlavning, som giver maden smag og den helt rette konsistens. Men der er mange andre langt sundere måder, du kan stege dine grøntsager på, uden at skulle bruge olie. Du kan f.eks. bruge en airfryer, en stegepande med slip-let-belægning eller blot vælge at bruge vand i stedet for olie eller fedtstof, når du steger dine grøntsager.

Et godt tip til dem, der har kastet sig ud i at følge fedtfattige opskrifter, er at erstatte den smag, som olien giver maden, med andre naturlige smagsforstærkere. Urter som rosmarin og timian – samt andre krydderier som chiliflager, peber og hvidløg – er en alletiders måde at lave lækre grøntsager på, når du tilbereder dem i ovnen uden olie. Du kan bruge alle de grøntsager, du allerede har i dit køkken, og få et godt resultat, når du tilbereder dem på denne måde. Du vælger selv den krydderiblanding, du foretrækker, men en simpel blanding af salt, peber og rosmarin eller en mere krydret blanding af karry, koriander og chili kan forstærke smagen af dine stegte grøntsager uden at øge antallet af kalorier samtidigt.