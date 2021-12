Det er vigtigt at vide, hvornår det er det rette tidspunkt at skære dine grøntsager ud på. Ligesom når du vasker dine grøntsager, begynder de at oxidere, så snart du skærer dem. Du har sikkert lagt mærke til, hvordan æbler begynder at blive brune indeni, så snart du har taget en bid af dem, og det samme gælder for grøntsager. Så det er bedst at vaske og skære grøntsager, lige før du tilbereder dem. Vi gennemgår her nogle ting, du skal huske, før vi viser dig de klassiske skæreteknikker.



Uanset om du tilbereder squash eller auberginer, skal du altid først skære dem ud, lige inden du begynder at tilberede dem, da de er bløde grøntsager.

Disse typer grøntsager kan hurtigt blive brune og miste deres saft.





Hvis du ved en fejl har skåret din aubergine ud for tidligt, kan du bruge citronsaft eller salt for at forhindre, at den bliver brun, inden du skal bruge den i din madlavning. Denne metode kan også bruges til andre grøntsager og rodfrugter, som hurtigt bliver brune efter udskæring, som eksempelvis pastinakker og kartofler.



Er du i tvivl om, hvordan du bedst skærer dine grøntsager ud? Vi viser dig her tre klassiske skæreteknikker:



Skæreteknik nummer 1: Skær grøntsagerne i terninger

Det er godt at vide, hvordan du bedst skærer dine grøntsager i terninger, så de bliver skåret i lige store dele. Hvis det er nødvendigt, skal du sørge for først at skrælle grøntsagerne. Der er forskellige måder at skære dine grøntsager ud i terninger på. Du kan f.eks. gøre følgende, når du skærer et skalotteløg i terninger:



Skær løget i to halve. Derefter vender du den ene halvdel ned mod skærebrættet og skærer den ud vandret, samtidig med at du sørger for ikke at skære hele vejen gennem løget. Skær derefter løget ud på langs, så løget bliver skåret ud i terninger.



Skæreteknik nummer 2: Hak grøntsagerne fint

Finthakkede grøntsager betyder bare, at grøntsagerne er hakket ud i terninger mere fint og grundigt. Gentag de ovenstående trin med en skarp kniv, så dine grøntsager skæres ud i mindre og finere stykker.



Skæreteknik nummer 3: Skær dine grøntsager i julienne

Når du skærer dine grøntsager i julienne, betyder det, at de skæres ud i tynde strimler (sommetider sammenlignes de med tændstikker).