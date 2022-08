PKartofler er en af de mest alsidige grøntsager, der findes. De kan moses, friteres, bages, steges, ristes og så videre. De tilberedes i forskellige former, strimler, både eller i tynde skiver. Vi elsker alle kartofler, men især pommes frites, uanset om det er hjemmelavede eller frosne pommes frites.



Nyd pommes frites uden at friturestege og uden at skulle røre ved gammel fritureolie. Luftfriturestegeren er den ideelle køkkenenhed, der giver sprøde resultater på ingen tid, og der er kun to ting, du skal huske.

For det første skal du undgå en overfyldt kurv ved at sørge for at tilberede de rigtige mængder.



For gyldne og sprøde pommes frites er det endnu nemmere: Husk at ryste kurven et par gange under tilberedningen for at sikre en jævn luftstrøm.



Til særlige lejligheder eller en middag, hvor du bare vil gøre noget ekstra godt, kan kartofler fra din Airfryer stadig være stjernen i showet. Hvis du vil give dine pommes frites eller kartoffelbåde lidt krydderi og smag, kan du ganske enkelt blande dem med nogle urter sammen med lidt olie. Find kartoffelopskrifter til din Philips Airfryer: Se opskrifter i NutriU-appen!