Bemærk, at tid og temperatur kan variere afhængigt af mængde og type af Philips Airfryer-model. Vi anbefaler, at du holder øje med maden under tilberedningen.



Hvis du vil være sikker på, at din kylling er stegt færdig, kan du ganske enkelt bruge et køkkentermometer. Sørg for, at kernetemperaturen ligger stabilt over 75 grader celcius.