En foodprocessor har normalt flere funktioner end en blender takket være en række tilbehør. Ud over at røre kan en foodprocessor normalt også male, snitte og ælte dej, hvilket gør den til et effektivt køkkenredskab til mange forskellige formål.

En foodprocessor er større og fylder derfor mere end en blender, hvilket gør, at det føles nemmere at tage blenderen frem og bruge. Før du køber et husholdningsapparat, er det derfor en god idé at tænke over, hvad du skal bruge det til, så du er sikker på, at du køber den maskine, der passer bedst til dine formål.