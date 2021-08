Philips juicemaskiner

Der findes to forskellige juicemaskiner til presning i hjemmet – juicere og slowjuicere. En juicere findeler først ingredienserne i mindre stykker og separerer derefter frugtjuicen fra frugtkødet ved hjælp af centrifugalkraft. Slowjuicere kværner langsomt frugterne eller grøntsagerne og presser på den måde frugtsaften ud af ingredienserne. Juicer, som er friskpressede med disse to metoder, er i gennemsnit lige næringsrige og fulde af vitaminer, men der er et par andre forskelle. En juicere er særligt effektiv og hurtig til at presse hårde grøntsager og frugter, mens en slowjuicer kan presse ingredienser som grønkål og hvedegræs – ja oven i købet mandler! Læs mere for at finde ud af, hvilken juicemaskine der passer dig bedst.