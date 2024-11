Dit Philips-dampstrygejern eller tøjdamper er designet til brug sammen med postevand. Bemærk dog, at hvis du bor i et område med hårdt vand, kan der hurtigt forekomme kalkaflejring. For at forlænge levetiden for dit Philips-dampstrygejern eller damper anbefales det derfor at bruge destilleret eller demineraliseret vand (der kan også anvendes 50 % demineraliseret vand blandet med postevand). Brug ikke parfumeret vand, vand fra en tørretumbler, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel, kemisk afkalket vand eller andre kemikalier, da de kan medføre vandstænk, brune pletter eller skader på Philips-dampstationen.