Garantierklæring for Philips-skærme med TCO Certified, generation 10



Hos Philips forpligter vi os til at tilbyde produkter af høj kvalitet, der er designet til at holde. Som en del af denne forpligtelse yder vi en omfattende garanti for at sikre ro i sindet hos vores kunder.



Inkluderet produktproduktionsgaranti:



Alle Philips-skærmserier med TCO Certified, generation 10 leveres med en standard 5 års garanti, der dækker fejl i materialer eller udførelse. Denne garanti dækker ikke skader som følge af misbrug eller uheld.



Garantiundtagelser, der er beskrevet på Philips’ supportside under garantioplysninger, gælder uden skelnen mellem kommercielle eller ikke-kommercielle slutkunder.



Softwareopdateringer til alle Philips-produkter med TCO Certified, generation 10:



Vi leverer gratis sikkerhedsopdateringer, korrigerende opdateringer og funktionsopdateringer til operativsystemet i mindst 5 år fra den senere dato, hvor produktet blev solgt af Philips, eller hvor det sidst blev fremstillet.



*5 års garanti gælder kun for TCO Certified, generation 10-skærme.

**Denne erklæring gælder kun for europæiske lande, undtagen Rusland, Hviderusland og/eller andre lande, hvor salg ikke er aktivt.