Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?

Hvis du gerne vil vide, hvad symbolerne og lysindikatorerne på din Philips-shaver betyder, kan du læse vores forklaring i denne artikel.

Opladeindikatorer Afhængigt af din shavermodel kan der være forskellige opladeindikatorer på din shaver.

På nogle shavere vises der muligvis tre lodrette bjælker.

På disse shavere blinker indikatoren orange, når batteriet er ved at løbe tør. Under opladning kan dette lys være hvidt, grønt eller blåt, afhængigt af din shavermodel.



På nogle modeller kan du se tre vandrette bjælker som opladeindikator.

På disse shavere lyser bjælkerne for at angive batteriniveauet. Når den nederste bjælke blinker orange, betyder det, at batteriet er løbet næsten tør for strøm.

Når din shaver er fuldt opladet, lyser indikatoren i 15 eller 30 minutter og slukker derefter automatisk for at spare strøm.





Tag stikket ud af stikkontakten Nogle Philips-shavere kan kun bruges uden ledning. Hvis du forsøger at tænde for disse shavere, mens de stadig er tilsluttet, blinker et stiksymbol hvidt som en påmindelse om at tage stikket ud af shaveren.

Udråbstegn Blokerede skærhoveder : Hvis du ser udråbstegnet sammen med en vandhane og et skærhovedsymbol, betyder det, at din shavers motor ikke kan køre længere, fordi skærhovederne er snavsede eller beskadigede. Når dette sker, skal skærhovederne renses eller udskiftes.

: Hvis du ser udråbstegnet sammen med en vandhane og et skærhovedsymbol, betyder det, at din shavers motor ikke kan køre længere, fordi skærhovederne er snavsede eller beskadigede. Når dette sker, skal skærhovederne renses eller udskiftes. Overophedning : Din shaver kan blive overophedet på grund af for megen opladning. Når dette sker, slukker shaveren automatisk. Lad den køle af i et par minutter, og prøv at tænde den igen.

: Din shaver kan blive overophedet på grund af for megen opladning. Når dette sker, slukker shaveren automatisk. Lad den køle af i et par minutter, og prøv at tænde den igen. Metalgenstand på opladerstation: Hvis du ser et udråbstegn, der blinker på din Qi-station, betyder det, at der er placeret en metalgenstand på den. Dette vil få Qi-stationen til at slukke automatisk. Fjern genstanden, og genstart opladerstationen efter fem minutter. Hvis du ser et blinkende udråbstegn på din Philips-shaver, kan det betyde forskellige ting.

Rengøringspåmindelse: For at vedligeholde din Philips-shaver skal rengøring være en del af din daglige rutine. Afhængigt af din shavermodel kan du muligvis se et nogle symboler, der angiver, at det er tid til at rengøre shaveren. Du vil muligvis se et vandhanesymbol (billede1) eller tre dråber i trekantet form (billede 2). Nogle shavere, der kan rengøres i Quick Clean Pod, har også et bananformet ikon oven over de tre dråber.

Rejselås Du kan låse din Philips-shaver, når du er ude at rejse, for at sikre, at den ikke tændes ved et uheld.



For at aktivere rejselåsen skal du trykke på tænd/sluk-knappen på din shaver i tre sekunder. Når rejselåsen er aktiveret, blinker et låsesymbol på din shaver.



Rejselåsen deaktiveres ved at trykke på tænd/sluk-knappen på shaveren i tre sekunder. Låsesymbolet blinker først og lyser derefter konstant for at indikere, at shaveren er klar til brug igen.



Udskiftning af skær For at vedligeholde din Philips-shaver er det vigtigt at udskifte skærhovederne. Afhængigt af din shavermodel vil du muligvis kunne se et blinkende skærhovedsymbol på din shaver eller høre et bip som en påmindelse om at udskifte skærene.



På de fleste shavermodeller bør skærene udskiftes hvert andet år. Se brugervejledningen for at få oplysninger om, hvordan du udskifter skærene på din shaver.



Bemærk: Når du har udskiftet skærhovederne, skal du nulstille shaveren ved at trykke på tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder.

Bad- og vandhanesymbol Hvis du ser et bruser- eller badsymbol på bagsiden af din Philips-shaver, betyder det, at din shaver er vandtæt og kan bruges sikkert, mens du tager et bad.



Et vandhanesymbol på bagsiden af din Philips-shaver angiver, at din shaver kan vaskes og kan rengøres med vand. Det betyder dog ikke, at du kan bruge den, mens du tager bad.



Et symbol med en overstreget vandhane betyder, at din shaver ikke kan vaskes og bør rengøres uden vand.

Meddelelsessymbol Meddelelsessymbolet lyser på din S7000-shaver, når der er en vigtig meddelelse i Philips GroomTribe-appen.

Symbol for følsom barbering Philips Shaver S7000 har et S- og XS-symbol. S-symbolet står for indstillinger for følsom barbering, og XS er til ekstra følsom barbering. Du kan vælge disse indstillinger via Philips GroomTribe-appen



Bemærk: Vær opmærksom på, at symbolerne på din Philips-shaver varierer afhængigt af modeltypen. Se brugervejledningen for at få en komplet oversigt over symboler og lysindikatorer på din shaver.

Bevægelsesfeedback

Når du er færdig med barberingen, får du feedback på shaverens håndtag. Ikonet for bevægelsesfeedback lyser op i forskellige farver og giver dig feedback om din generelle barbering. Når du barberer dig i den korrekte bevægelse (cirkulære bevægelser), lyser ikonet for bevægelsesfeedback grønt.

Når din barberingsbevægelse kan forbedres, lyser ikonet for bevægelsesfeedback orange. Se appen for at få flere oplysninger og gode råd. De nyeste Philips-shavermodeller leveres med SenseIQ-teknologi. Disse shavere har et bevægelsesregistreringsikon.Når du er færdig med barberingen, får du feedback på shaverens håndtag. Ikonet for bevægelsesfeedback lyser op i forskellige farver og giver dig feedback om din generelle barbering.Se appen for at få flere oplysninger og gode råd.

Vandhaneikon Vandhanesymbolet begynder at blinke på shaveren, når du slukker den, som en påmindelse om at rengøre den.

Tre dråber På de fleste af de nyeste shavermodeller vil du også se tre dråber under et blåt bananformet ikon som rengøringspåmindelse.

Når du slukker for shaveren, begynder de tre dråber at blinke som en påmindelse om at rengøre shaveren i Quick Clean Pod.

Når de lyser konstant, betyder det, at rengøringsprogrammet er i gang.

Hvis du fjerner shaveren fra Philips Quick Clean Pod eller trykker på tænd/sluk-knappen under rengøringsprogrammet, og de tre dråber begynder at blinke hurtigt, betyder det, at rengøringsprocessen blev afbrudt, før den var færdig.

For at fortsætte rengøringsprogrammet skal du sætte shaveren tilbage i rengøringskapslen inden for fire sekunder. Hvis der går mere end fire sekunder, skal rengøringsprogrammet genstartes ved at trykke på tænd/sluk-knappen på shaveren igen.

Bananformet ikon Sammen med de tre dråber begynder det blå bananformede ikon ovenfor at pulsere, når rengøringen er i gang.

Hvis du fjerner shaveren fra Philips Quick Clean Pod eller trykker på tænd/sluk-knappen under rengøringsprogrammet, og ikonet begynder at blinke langsomt, betyder det, at rengøringsprocessen blev afbrudt, før den var færdig.

For at fortsætte rengøringsprogrammet skal du sætte shaveren tilbage i rengøringskapslen inden for fire sekunder. Hvis der går mere end fire sekunder, skal rengøringsprogrammet genstartes ved at trykke på tænd/sluk-knappen på shaveren igen.