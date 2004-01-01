Søgeord

    Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?

    Udgivet den 14. maj 2025

    Vi arbejder hårdt på at forbedre levetiden for vores Philips-shavere, reducere vores miljøpåvirkning og give dig en bedre oplevelse som bruger af Philips-produkter.

    Hvis din Philips-shaver holder op med at fungere i garantiperioden, skal du klikke her for at anmode om en reparation eller udskiftning. Siden, der linkes til, hjælper dig også med at afgøre, om dit produkt er omfattet af garantien.

    Da de fleste Philips-shavere er vandtætte, anbefaler vi, at problemer med din shaver kun undersøges af et autoriseret servicecenter. Hvis du selv åbner kabinettet på shaveren, kan det forringe dens vandtæthed og muligvis medføre skader eller personskade.

    Tip: Se fejlfindingsartiklen "Min Philips-shaver fungerer ikke" for at løse mange almindelige problemer, der kan forveksles med en batterifejl.

    Philips i9000 Series

    Hvis et autoriseret servicecenter konstaterer fejl på batteriet, kan batteriet i Philips i9000 Series når som helst udskiftes af et Philips-servicecenter i shaverens levetid (herunder efter garantiens udløb).

    Klik her for at anmode om denne service. 

