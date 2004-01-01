Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips-support

    Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?

    Udgivet den 04. marts 2025

    Det er ikke nødvendigt at oplade din Philips-shaver efter hver brug, men du kan gøre det, hvis du ønsker det. Philips-shavere indeholder litium-ion-batterier, og daglig opladning påvirker ikke batteriets tilstand væsentligt.

    Alternativt har mange Philips-shavere en indikator for lavt batteriniveau, som du kan bruge til at afgøre, hvornår du skal oplade din enhed. 

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HS7980/15 , HS5980/15 , HS9980/15 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9405/31 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9404/38 , XP9404/31 , X3053/00 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , S1134/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , SP9841/32 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S7886/78 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S7885/63 , S7885/55 , S7882/54 , S5898/79 , S5898/50 , S5898/25 , S5889/50 , S5889/11 , S5887/69 , S5887/35 , S5887/13 , S5885/35 , S5885/25 , S5884/38 , S5884/35 , S5880/50 , S5466/18 , S5466/17 , S3344/13 , S3343/13 , S3342/13 , S3243/12 , S3242/12 , S3241/12 , S3145/00 , S3144/00 , S3143/02 , S3143/00 , S1142/02 , S1142/00 , S1141/00 , SP9882/36 , S9975/54 , S9980/54 , S3341/13 , X3002/00 , S3244/12 , SP9820/18R1 , S6640/44R1 , S9531/26R1 , S9711/41R1 , S9711/31R1 , S9983/55 , S5583/38 , S9980/74 , S9982/55 , S9982/59 , S9986/63 , S5579/69 , S8697/23 , S3230/52 , S9980/59 , S7783/63 , S9974/35 , SP9871/22 , S9974/55 , S5885/69 , S8692/55 , S9975/55 , S7882/55 , S7887/58 , S5887/50 , S7886/63 , S5884/69 , S8692/35 , S5898/35 , S5887/10 , S8697/55 , SP9883/35 , SP9883/36 , S8696/35 , S7887/35R1 , SP9840/32 , S8697/35 , S9975/35 , S9976/55 , S7783/35 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9987/54 , S9986/59 , S9985/50 , S9987/55 , SP9820/12 , SP9862/14 , SP9863/14 , HQ8250/17 , HQ8260/21 , S3333/58 , S5584/50 , S7783/55 , S7786/55 , S7786/50 , S5579/50 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S7782/53 , S7782/50 , S5583/10 , S5584/62 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5587/30 , S7783/59 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/30 , S5588/38 , S3133/57 , S3134/57 , S3231/52 , S3333/54 , S3134/51 , S3233/52 , S1332/41 , S1232/41 , S1333/41 , S1131/41 , S1231/41 , S3133/51 , S3232/52 , S5013/28 , S6650/48 , S7970/26 , S6610/11 , S7930/16 , SP9861/16 , SP9860/16 , SP9861/13 , SP9821/12 , SP9820/18 , SP9860/13 , S3130/41 , S7311/12 , S7921/51 , SW5710/47 , SW6700/14 , SW7700/67 , SW9700/67 , S7311/66 , S5630/45 , S5550/10 , S5630/12 , S5572/40 , S5530/06 , S5550/06 , S5572/06 , S1520/41 , S3110/41 , S3520/06 , S1310/04 , S1110/04 , S3110/06 , S1510/04 , S3120/06 , S1320/04 , AT899/06 , S3510/06 , S5013/26 , S5150/63 , S5310/26 , S5400/26 , S5310/06 , S5520/45 , S5140/26 , S5150/26 , S7310/12 , S7370/12 , S728/17 , S7780/64 , S7710/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S738/17 , S5620/12 , S5510/45 , S5320/06 , S5130/06 , S9151/31 , PT723/80 , S9521/32 , S9021/12 , S9521/31 , S9171/31 , S9161/31 , S9511/31 , S9031/26 , S9511/63 , S9111/31 , S9111/41 , AT751/16 , PT723/81 , RQ1253/17 , RQ1254/21 , PT923/19 , PT727/17 , PT927/22 , PT723/17 , PT737/17 , PT727/80 , PT731/17 , PT919/16 , RQ1295/23 , RQ1275/17 , RQ1285/17 , RQ1185/22 , RQ1195/22 , AT892/22 , PT725/41 , PT720/41 , PT730/41 , AT890/26 , PT735/41 , AT880/44 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT893/20 , AT893/41 , AT750/41 , AT890/41 , AT750/26 , AT891/16 , AT753/20 , AT940/20 , AT752/20 , AT750/16 , AT890/16 , PT920/20 , PT860/16 , PT860/15 , PT860/14 , PT736/19 , PT736/18 , PT735/20 , PT735/16 , PT735/15 , PT735/14 , PT870/22 , PT870/41 , AT891/14 , PT875/18 , PT876/18 , PT730/20 , PT920/18 , AT890/17 , AT754/16 , PT730/16 , AT751/14 , AT750/17 , PT925/80 , PT925/20 , PT925/19 , PT860/20 , PT730/15 , PT725/16 , PT725/15 , PT725/14 , PT860/41 , PT720/20 , PT720/16 , PT720/15 , PT870/14 , PT720/14 , PT870/15 , PT925/18 , PT870/16 , PT920/23 , PT920/21 , PT870/20 , PT920/22 , PT725/20 , PT725/17 , PT735/17 , PT730/17 , PT876/19 , PT860/17 , PT720/17 , PT870/17 , PT875/19 , PT730/14 , PT920/19 , RQ1261/17 , RQ1261/16 , RQ1250/16 , RQ1280/16 , RQ1150/16 , RQ1180/16 , RQ1260/03 , RQ1280/22 , RQ1150/17 , RQ1160/16 , RQ1160/17 , RQ1160/21 , RQ1160/22 , RQ1180/17 , RQ1180/22 , RQ1250/17 , RQ1250/21 , RQ1250/22 , RQ1260/16 , RQ1260/17 , RQ1260/21 , RQ1260/22 , RQ1280/17 , RQ1280/21 , RQ1290/23 , 1290X/40 , 1280X/45 , 1280X/42 , 1280X/40 , 1260X/45 , 1260X/40 , 1250X/45 , 1250X/42 , 1250X/40 , 1180X/40 , 1160X/42 , 1160X/40 , 1150X/45 , 1150X/40 , HQ916/15 , HQ8253/18 , RQ1053/18 , HS8460/25 , HS8440/23 , HS8460/24 , HS8460/41 , HS8460/75 , HS8440/40 , HS8420/23 , HS8420/22 , HS8440/22 , 1059X/20 , HS8420/40 , HS8420/29 , HS8440/75 , RQ1052/15 , RQ1087/21 , RQ1062/20 , RQ1062/19 , RQ1062/17 , RQ1062/15 , RQ1052/18 , RQ1052/17 , RQ1050/29 , HQ8241/17 , HQ8261/17 , HQ8261/21 , HQ8290/18 , HQ8270/21 , HQ8260/18 , HQ8250/18 , HQ8240/20 , HQ8290/21 , HQ8270/18 , HQ8290/22 , HQ8240/18 , HQ8290/23 , HQ8290/24 , 8251XL/18 , HQ8270/22 , HQ8270/17 , 8260XL/40 , HQ8260/17 , HQ8255/19 , HQ8255/18 , HQ8255/17 , HQ8290/17 , HQ8155/16 , RQ1060/22 , 1050X/22 , RQ1060/15 , RQ1076/21 , RQ1075/22 , RQ1050/18 , RQ1050/17 , HS8015/33 , HS8020/18 , HS8040/18 , HS8015/18 , RQ1090/03 , RQ1095/22 , RQ1090/20 , HS8020/17 , RQ1085/22 , RQ1075/23 , RQ1075/21 , RQ1060/20 , RQ1050/16 , 1060X/20 , RQ1050/15 , HS8060/24 , HS8015/17 , HS8040/17 , RQ1060/19 , RQ1090/19 , RQ1085/21 , RQ1095/21 , HS8060/25 , RQ1051/18 , RQ1061/18 , HQ9199/22 , HQ9070/16 , HQ9140/16 , HQ9160/16 , HQ9190/22 , HQ9090/22 , HQ8170/16 , HQ9170/21 , HQ9190/21 , HQ9170/16 , HQ9080/16 , HQ9090/24 , RQ1290/21 , HQ8240/17 , HQ8170/21 , HQ8140/16 , HQ8160/16 , HQ8150/16 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

    Ofte stillede spørgsmål

    Andre nyttige links

    Har du brug for hjælp med produktet?

    Kontakter Philips

    Vi hjælper dig gerne

    Kontakter Philips

    Vi hjælper dig gerne

    Leder du efter noget andet?

    Se alle Philips Support-muligheder

    Supportwebsted
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.