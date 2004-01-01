Du kan downloade Philips GroomTribe-appen på din telefon for at bruge den sammen med din Bluetooth-tilsluttede Philips-shaver. Appen er kompatibel med iPhone 6S (eller nyere), der kører på iOS 11.3 eller nyere. Den kan også bruges på Android-telefoner med en skærm, der er større end 4,5 tommer, med OS-version 6.0 eller højere og Bluetooth-version 4.1 eller højere.