    Er min telefon kompatibel med Philips GroomTribe-appen?

    Udgivet den 05. marts 2025
    Du kan downloade Philips GroomTribe-appen på din telefon for at bruge den sammen med din Bluetooth-tilsluttede Philips-shaver. Appen er kompatibel med iPhone 6S (eller nyere), der kører på iOS 11.3 eller nyere. Den kan også bruges på Android-telefoner med en skærm, der er større end 4,5 tommer, med OS-version 6.0 eller højere og Bluetooth-version 4.1 eller højere.

    Hvordan ved jeg, om min shaver er Bluetooth-tilsluttet?

    Hvis din shaver har Bluetooth-forbindelse, vil dette fremgå af emballagen og i den medfølgende brugervejledning.

    Hvad gør jeg, hvis mit Philips-produkt ikke har Bluetooth?

    GroomTribe-appen indeholder også supportindhold og andre oplysninger til en række Philips-plejeprodukter til mænd. Download appen fra Apple App Store eller Google Play Butik for at få mere at vide.

