    Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?

    Udgivet den 05. marts 2025

    Du kan bruge alt kommercielt tilgængeligt barberskum eller gel til vådbarbering med din Philips elektriske shaver til våd og tør barbering.

    Selv om vådbarbering er mere energikrævende og kan aflade batteriet i din shaver hurtigere, påvirker det ikke shaverens ydeevne. 

    Bemærk: Før du gør shaveren våd, skal du altid kontrollere, at den er vandtæt. Se brugervejledningen (findes også online), eller se bagsiden af shaveren efter et ikon med en vandhane eller et badekar.

