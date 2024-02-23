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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP2834/31 , QP6552/15 , QP2724/23 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvilke enheder kan jeg tilknytte i Philips OneBlade-appen?
Kan jeg bruge en hvilken som helst USB-stikadapter til at oplade min Philips OneBlade?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvornår skal skæret på min Philips OneBlade udskiftes?