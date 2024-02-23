Philips-support Hvilke enheder kan jeg tilknytte i Philips OneBlade-appen?

Hvis du vil oprette forbindelse til Philips OneBlade-appen og få adgang til alle de funktioner, der tilbydes, skal du bruge Philips OneBlade 360 Connected. Se brugervejledningen for at finde ud af, om din OneBlade understøtter Bluetooth. Hvis Bluetooth ikke er specifikt nævnt, følger det ikke med din model, og din OneBlade kan ikke sluttes til appen.



Selvom kun Bluetooth-tilsluttede OneBlade kan forbindes med appen, er der råd, vejledning og information til hele udvalget af Philips OneBlade-modeller. Tilføj dine enheder (både Bluetooth-tilsluttede og ikke-tilsluttede) i appen for at få adgang til relevante funktioner og oplysninger.