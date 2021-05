Udmalket mælk kan opbevares i køleskabet i op til 24 timer eller i fryseren i op til 3 måneder. Stil mælken på en hylde i køleskabet frem for i døren for at sikre, at den holder en konstant temperatur.

Når frossen brystmælk er tøet op, kan den gemmes i køleskabet i op til 12 timer. Du kan også bruge engangskopper til opbevaring af mælk, men glem ikke at skrive dato på, så du ved, hvornår mælken blev malket ud.