Hovedshavere
Tæt barbering, skånsom mod huden
Verdens førende brand af elektriske shavere¹
Philips' barberingsteknologi er nu tilgængelig til nem barbering af hovedet
Fleksibelt 360º hoved
Klip håret i alle retninger med det 360º fleksible hoved. Den fuldt fleksible roterende hovedshaver følger hovedets konturer for at opnå optimal hudkontakt og komfort.
ComfortCut-skær
Selvslibende360 ComfortCut-skær klipper alle hår lige over hudniveau for at opnå et glat og ensartet resultat.
PowerAdapt-sensor
Den dynamiske og hurtigt reagerende PowerAdapt-sensor aflæser hårtætheden 125 gange i sekundet og tilpasser barberingseffekten for at opnå en nem barbering af hovedet.
Designet til komfort med et ergonomisk greb
Philips-hovedshaveren er nem at håndtere. Det ergonomiske design hjælper dig med at bevare et sikkert greb, når du barberer dit hoved.
Håropsamlingssystemet holder din barbering ren
Hair Collect-systemet opsamler afklippet hår, mens du barberer dig. Få en tæt barbering af issen uden at efterlade afklippet hår i og omkring håndvasken.
SkinProtect-teknologi giver en tæt og skånsom barbering
SkinProtect-teknologien giver en allergivenlig, hudvenlig våd eller tør barbering uden at trække eller hive.
Hygiejnisk og nem rengøring med skyllestation
Vedligehold nemt din Philips-hovedshaver med den medfølgende skyllestation. Den renser skærene grundigt for optimal hygiejne og ydeevne (fås til HS7980 og HS9980).
Fremstillet af svensk kirurgisk stål
Skær til Philips-hovedshavere er fremstillet af hudvenligt og korrosionsbestandigt svensk stål.
Maksimer ydeevnen med rettidig udskiftning af skærene
Du kan nemt bevare ydeevnen for din Philips-hovedshaver på 100 % ved at udskifte dine isseskær hver 6. måned.
Rejselås til sikker opbevaring og rejser
Undgå utilsigtet aktivering, og forbliv skaldet, mens du rejser. Rejselåsen sikrer, at din isseshaver forbliver slukket, når den pakkes i tasken.
Få op til 90 minutters driftstid
Få op til 90 minutters driftstid – ca. 15 barberinger – efter en times opladning. Har du travlt? Oplad din Philips-hovedshaver i blot fem minutter, og få nok strøm til en komplet barbering.
Fuldt vaskbar og 100 % vandtæthed i brusebadet
Vælg den rutine til hovedbarbering, der passer til dig. Med våd og tør barbering kan du vælge mellem en behagelig tør barbering eller en forfriskende våd barbering.
Bygget til at holde med op til 5 års garanti²
Oplev den ultimative pålidelighed og ydeevne med vores robuste Philips-hovedshavere
Bæredygtighed
Designet til livet, bygget til at holde
Hos Philips er vi forpligtet til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og levere mere bæredygtige produkter, der holder længere.
Ansvarsfraskrivelser
¹ Kilde Euromonitor International Limited, detailsalg, ifølge kategoridefinition for kropsshavere, data fra 2024, forskning gennemført i oktober 2024.
² 2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.
