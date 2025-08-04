Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips Hovedshaver giver et glat, skaldet look på badeværelset

    Hovedshavere

    Tæt barbering, skånsom mod huden

    Verdens førende brand af elektriske shavere¹

    Vores bedste hovedshaver

    Tæt barbering, skånsom mod huden

    Head Shaver 9000 Series

    Head Shaver 9000 Series

    Førsteklasses elektrisk shaver til våd og tør barbering med 90 minutters driftstid, eksklusiv rejsetaske, skyllestation og gaveæske, ekstra sæt udskiftningsskær
    Sammenlign alle

    Philips' barberingsteknologi er nu tilgængelig til nem barbering af hovedet

    Fra verdens førende brand af elektriske shavere¹

    Form dit sande selv

    Fleksibelt 360º hoved

    Klip håret i alle retninger med det 360º fleksible hoved. Den fuldt fleksible roterende hovedshaver følger hovedets konturer for at opnå optimal hudkontakt og komfort.

    Nærbillede af ComfortCut-skær på Philips-hovedshaver

    ComfortCut-skær

    Selvslibende360 ComfortCut-skær klipper alle hår lige over hudniveau for at opnå et glat og ensartet resultat.

    PowerAdapt-sensor

    Den dynamiske og hurtigt reagerende PowerAdapt-sensor aflæser hårtætheden 125 gange i sekundet og tilpasser barberingseffekten for at opnå en nem barbering af hovedet.

    Flere gode grunde til at vælge en Philips-hovedshaver

    • Designet til komfort med et ergonomisk greb

      Philips-hovedshaveren er nem at håndtere. Det ergonomiske design hjælper dig med at bevare et sikkert greb, når du barberer dit hoved.

    • Håropsamlingssystemet holder din barbering ren

      Hair Collect-systemet opsamler afklippet hår, mens du barberer dig. Få en tæt barbering af issen uden at efterlade afklippet hår i og omkring håndvasken.

    • SkinProtect-teknologi giver en tæt og skånsom barbering

      SkinProtect-teknologien giver en allergivenlig, hudvenlig våd eller tør barbering uden at trække eller hive.

    • Hygiejnisk og nem rengøring med skyllestation

      Vedligehold nemt din Philips-hovedshaver med den medfølgende skyllestation. Den renser skærene grundigt for optimal hygiejne og ydeevne (fås til HS7980 og HS9980).

    • Fremstillet af svensk kirurgisk stål

      Skær til Philips-hovedshavere er fremstillet af hudvenligt og korrosionsbestandigt svensk stål.

    • Maksimer ydeevnen med rettidig udskiftning af skærene

      Du kan nemt bevare ydeevnen for din Philips-hovedshaver på 100 % ved at udskifte dine isseskær hver 6. måned.

    • Rejselås til sikker opbevaring og rejser

      Undgå utilsigtet aktivering, og forbliv skaldet, mens du rejser. Rejselåsen sikrer, at din isseshaver forbliver slukket, når den pakkes i tasken.

    Altid klar til brug

    Philips-hovedshaver holdt i tatoverede hænder på badeværelset

    Få op til 90 minutters driftstid

    Få op til 90 minutters driftstid – ca. 15 barberinger – efter en times opladning. Har du travlt? Oplad din Philips-hovedshaver i blot fem minutter, og få nok strøm til en komplet barbering.

    Philips' vandtætte hovedshaver skylles

    Fuldt vaskbar og 100 % vandtæthed i brusebadet

    Vælg den rutine til hovedbarbering, der passer til dig. Med våd og tør barbering kan du vælge mellem en behagelig tør barbering eller en forfriskende våd barbering.

    Philips-hovedshaver, 5 års garanti²

    Bygget til at holde med op til 5 års garanti²

    Oplev den ultimative pålidelighed og ydeevne med vores robuste Philips-hovedshavere

    Vej gennem en skov, der har lav miljøpåvirkning

    Bæredygtighed

    Designet til livet, bygget til at holde

    Hos Philips er vi forpligtet til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og levere mere bæredygtige produkter, der holder længere.

    Få flere oplysninger

    Kundeservice og support

    Få hjælp til dit produkt, find manualer, få de bedste tip og tricks og foretag fejlfinding af eventuelle problemer

    Supportwebsted

    Find alle supportemner og meget mere

    Find dit produkt

    Søg efter modelnummer og find produktspecifikke oplysninger

    Køb dele og tilbehør

    Find dele og tilbehør til dit produkt

    Mere til pleje

    Skægtrimmere

    Avanceret præcision giver et perfekt skæg
    Kropstrimmere

    Til over og under bæltestedet
    OneBlade, trim, style og barber alle skæglængder

    Ansvarsfraskrivelser

    ¹ Kilde Euromonitor International Limited, detailsalg, ifølge kategoridefinition for kropsshavere, data fra 2024, forskning gennemført i oktober 2024.
    ² 2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.

    En velkomstgave med 75 kr rabat*

    Sund livsstil begynder her. Tilmeld dig og få:

    En velkomstgave med 75 kr rabat*

     

    Tips og artikler om sund livsstil - rolig søvn, hudpleje og meget mere.

    *
    Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
    Hvad betyder dette?
    * Klik her for at læse om kuponens vilkår og betingelser
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.