    Philips 9000 Head Shaver i brug i et stilfuldt badeværelse
    205 anmeldelser

    Head Shaver Pro 9000 Series

    Tæt barbering, skånsom mod huden

    Vejledende udsalgspris

    Dette produkt er udgået
    Se alle modeller
    Verdens førende brand af elektriske shavere¹

    Hudvenlig, tæt og behagelig hovedbarbering

    Det avancerede 360° fleksible hoved tilpasser din roterende hovedshaver til dit hoveds form, mens de selvslibende ComfortCut-skær sikrer en tæt og ensartet barbering i alle retninger.

    Mød den nye Head Shaver Pro 9000 Series

    Se skarp ud, føl dig tryg, og skab dit eget udtryk med en innovativ ny tilgang til hovedbarbering fra verdens førende brand af elektrisk barbering¹.

    Ydeevne

    Tæt barbering

    Det avancerede 360° fleksible hoved tilpasser sig dit hoveds form, mens PowerAdapt-sensoren automatisk justerer hovedshaverens ydeevne baseret på hårtæthed og giver en glat barbering med minimal anstrengelse.

    Comfort

    Skånsom mod huden

    Philips Head Shaver Pro 9000 Series er designet til en skånsom og behagelig barbering og opretholder hudkontakt med 36 ComfortCut-skær og avanceret SkinProtect-teknologi for at sikre en tæt og ensartet barbering i alle retninger, så ubehag og irritation undgås.

    Bekvemmelighed

    Nem barbering

    Det ergonomiske, skridsikre greb gør denne hovedshaver nem at håndtere, selv under bruseren. Systemet til opsamling af hår sikrer en tæt barbering, og rejselåsfunktionen holder shaveren slukket, mens den er pakket ned i tasken.

    Fra verdens førende brand inden for elektrisk barbering*

    Philips Head Shaver Pro 9000 Series er designet til en tæt barbering, der også føles behagelig på huden. Dette er det perfekte værktøj til dem, der ønsker at se skarpe ud, føle sig trygge og skabe deres eget udtryk.

    Klip håret i alle retninger med et hoved, der kan drejes 360 grader

    Den fuldt fleksible enhed kan drejes 360° for at følge hovedets konturer og opnå optimal hudkontakt selv på vanskelige områder. Derved undgås kraftigt tryk, der kan forårsage ubehag og irritation.

    Glat og skånsom barbering med ComfortCut-skær

    Få en tæt og behagelig barbering med denne Philips-shaver. Den elektriske shavers 36 ComfortCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau for at give dig et glat og ensartet resultat.

    Designet til komfort med et ergonomisk greb

    Det ergonomiske design giver dig et godt greb om shaveren, når du barberer dig.

    Smart PowerAdapt-sensor giver en behagelig barbering

    Dynamic PowerAdapt-sensor hårets tæthed 125 gange pr. sekund. Tilpasser barberingsintensiteten dynamisk, så barberingen bliver nem og behagelig.

    Klar, når du har brug for den

    Få op til 90 minutters driftstid

    Få op til 90 minutters driftstid – ca. 15 barberinger – efter en times opladning. Har du travlt? Oplad din Philips Head Shaver Pro 9000 Series i blot fem minutter, og få nok strøm til en komplet barbering.

    Philips-hovedshaver, 5 års garanti²

    Bygget til at holde med op til 5 års garanti²

    Få ultimativ pålidelighed og ydeevne med vores slidstærke plejeværktøjer.

    Suveræn barbering af hovedet

    Få et tæt og sikkert resultat

    Se skarp ud, føl dig tryg, og skab dit eget udtryk med Philips Head Shaver 9000 Series.

    Bæredygtighed

    Designet til livet, bygget til at holde

    Hos Philips er vi forpligtet til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og levere mere bæredygtige produkter, der holder længere.

    Vælg tilbehør til din Philips Head Shaver Pro 9000+

    Anmeldelser

    Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?

    Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?

    Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?

    Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?

    Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?

    Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?

    Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?

    Head Shaver Pro 9000 Series
    Head Shaver Pro 9000 Series

    Ansvarsfraskrivelser

    ¹ Kilde Euromonitor International Limited, detailsalg, ifølge kategoridefinition for kropsshavere, data fra 2024, forskning gennemført i oktober 2024.
    ² 2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.
    * Kilde Euromonitor International Limited, detailsalg, ifølge kategoridefinition for kropsshavere, data fra 2024, forskning gennemført i oktober 2024.
    ** 2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet

