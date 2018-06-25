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43PFS4131/12
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Omplacering af fjernsynskanaler (ikke-Android Philips-fjernsyn fra 2015, 2016 og 2017)
Hvordan optages et program? [HDD] (HDD) – Generelt
Hvordan installeres satellitkanaler? - Generelt
Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvad gør man når TV'et genstarter eller fryser?
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvordan forbinder man mus og tastatur til fjernsynet?
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvor findes produkt-/modelnummeret på fjernsynet?
Hvordan sættes et CAM-modul og CI+-kort i fjernsynet?
Hvordan sluttes en ekstern enhed til Philips-fjernsyn?
Sådan tilsluttes en Nintendo Wii til tv'et
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-T-signal]
Hvad gør man når TV’et har problemer med at oprette forbindelse til en trådløs netforbindelse?
Hvordan får man lyd til et eksternt lydsystem eller højttalere?
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