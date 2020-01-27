Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
4.1
ud af 5
742
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer