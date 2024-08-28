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Bodygroom series 3000 BG3010/40 Showerproof body groomer
Udgået
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BG3017/01
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Alle (5)
Er det sikkert at bruge skærfolie på hele kroppen?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?
Bodygroom series 3000 & 5000Barberingsenhed
USB-kabel
Skærefoliehoved til udskiftning
HQ87 USB-vægadapter
ShaversRensebørste
Bodygroom replacement foilFolie til udskiftning
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt