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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
CA6704/10
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Samme som CA6704/60
Brug 6 gange – én gang om måneden
Forlæng apparatets levetid
Bryg mere velsmagende kaffe
Regelmæssig vedligeholdelse sikrer den bedste smag og aroma fra Philips- og Saeco-espressomaskinen.
Vores tabletter til fjernelse af kaffeolie eliminerer alle rester af kaffeolie, og sørger samtidig for, at din espressomaskine fungerer effektivt og opnår de bedste resultater. Vi anbefaler, at du udfører denne proces mindst en gang om måneden.
Forlæng din espressomaskines levetid, så du kan nyde maskinens maksimale potentiale. Du sikrer en perfekt ydelse over tid ved at rengøre maskinen hver måned, eller når der er brygget 500 kopper kaffe
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