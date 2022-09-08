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  • Bryg mere velsmagende kaffe
  • Bryg mere velsmagende kaffe
  • Bryg mere velsmagende kaffe
  • Bryg mere velsmagende kaffe

Udgået

Tabletter til fjernelse af kaffeolie

CA6704/10

Bryg mere velsmagende kaffe
Nyd frisk kaffe og ikke reststofferne! Dette produkt fjerner rester af kaffeolie fra kaffemaskinens bryggeenhed. Brug kun Philips-kaffeoliefjerner for at sikre dine Philips- og Saeco-apparaters maksimale levetid og sikkerhed.
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Kompatible produkter
Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1220/00R1

Series 4300

Series 4300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP4346/71R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1224/00R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2220/19R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/40R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/49R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2224/40R1

Hold kaffemaskinen ren

Bryg mere velsmagende kaffe

  • Samme som CA6704/60

  • Brug 6 gange – én gang om måneden

  • Forlæng apparatets levetid

  • Bryg mere velsmagende kaffe

Fastholder kaffens smag over tid

Fastholder kaffens smag over tid

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer den bedste smag og aroma fra Philips- og Saeco-espressomaskinen.

Beskytter espressomaskiner mod tilstopning pga. aflejringer

Beskytter espressomaskiner mod tilstopning pga. aflejringer

Vores tabletter til fjernelse af kaffeolie eliminerer alle rester af kaffeolie, og sørger samtidig for, at din espressomaskine fungerer effektivt og opnår de bedste resultater. Vi anbefaler, at du udfører denne proces mindst en gang om måneden.

Regelmæssig rengøring forlænger din espressomaskines levetid

Regelmæssig rengøring forlænger din espressomaskines levetid

Forlæng din espressomaskines levetid, så du kan nyde maskinens maksimale potentiale. Du sikrer en perfekt ydelse over tid ved at rengøre maskinen hver måned, eller når der er brygget 500 kopper kaffe

Tekniske specifikationer

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