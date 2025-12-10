EP2339/40
Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner
Nyd 4 drikke i ét tryk - med perfekt crema, aroma og temperatur. LatteGo tilbereder automatisk silkeblødt mælkeskum til din mælkebaserede kaffe, er nem at sætte op og kan rengøres på så lidt som 10 sekunder*.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor.
Fuldautomatisk espressomaskine
i alt
recurring payment
Nyd 4 populære kaffeopskrifter: fra klassisk espresso og almindelig sort kaffe til cappuccino med den perfekte crema, aroma og temperatur. Der er også varmt vand til te.
Med den moderne berøringsskærm med farvede ikoner kan du nemt vælge dine foretrukne drikke. Tilpas din kaffe efter dine præferencer med funktionen "Mit kaffevalg": vælg din foretrukne styrke, mængde og mælkeskum-niveau, præcis som du ønsker det.
Takket være den kraftige cykloniske skummeteknologi tilbereder LatteGo automatisk silkeblødt mælkeskum til din kaffe med et enkelt tryk på en knap - selv med dine foretrukne plantebaserede mælkemuligheder.
LatteGo er det hurtigste mælkesystem med kun 2 dele, ingen slanger, og kan rengøres på 10 sekunder under vandhanen eller i opvaskemaskinen. Philips tilbyder ikke automatisk rengøring, da det kræver supplerende rengøring.
Vores patenterede SilentBrew-teknologi reducerer maskinens lyde, så du kan nyde oplevelsen af at brygge aromatisk kaffe endnu mere. Ved hjælp af lydafskærmning og støjsvag formaling støjer vores maskiner 40 % mindre end tidligere modeller og leveres med en Quiet Mark-certificering.
Fremhæv den fulde smag af din kaffe med vores slidstærke keramiske kværn. Den holdbare keramiske kværn kan justeres i 12 trin, fra fint til groft malet.
HomeID-appen fortæller dig alt, der er værd at vide om din fuldautomatiske espressomaskine, og giver dig adgang til en verden fuld af uendelig inspiration med cafélignende opskrifter.
Når filteret skiftes efter anvisning fra maskinen, behøver du ikke at afkalke din maskine i op til 5000 kopper**, og du kan samtidig nyde rent og klart vand.
Generelle specifikationer
Tekniske specifikationer
Sikkerhedsfunktion
Vægt og mål
Kompatibilitet
Holdbarhed
Oprindelsesland
Energieffektivitet
