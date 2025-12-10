Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

      Series 2300 Fuldautomatisk espressomaskine

      EP2339/40

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

      Nyd 4 drikke i ét tryk - med perfekt crema, aroma og temperatur. LatteGo tilbereder automatisk silkeblødt mælkeskum til din mælkebaserede kaffe, er nem at sætte op og kan rengøres på så lidt som 10 sekunder*.

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle Super-automatiske espressomaskiner

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Se alle
      Dette produkt
      Series 2300
      - {discount-value}

      Series 2300

      Fuldautomatisk espressomaskine

      i alt

      recurring payment

      Den nemmeste måde at nyde friske kaffebønner

      LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

      • 4 drikke
      • LatteGo
      • Black Panthera
      Nyd 4 drinks i ét tryk

      Nyd 4 drinks i ét tryk

      Nyd 4 populære kaffeopskrifter: fra klassisk espresso og almindelig sort kaffe til cappuccino med den perfekte crema, aroma og temperatur. Der er også varmt vand til te.

      Enkelt kaffevalg og tilpasning

      Enkelt kaffevalg og tilpasning

      Med den moderne berøringsskærm med farvede ikoner kan du nemt vælge dine foretrukne drikke. Tilpas din kaffe efter dine præferencer med funktionen "Mit kaffevalg": vælg din foretrukne styrke, mængde og mælkeskum-niveau, præcis som du ønsker det.

      Silkeblødt skum med LatteGo til forskellige typer mælk

      Silkeblødt skum med LatteGo til forskellige typer mælk

      Takket være den kraftige cykloniske skummeteknologi tilbereder LatteGo automatisk silkeblødt mælkeskum til din kaffe med et enkelt tryk på en knap - selv med dine foretrukne plantebaserede mælkemuligheder.

      LatteGo, det hurtigste mælkesystem: 2 dele, ingen slange

      LatteGo, det hurtigste mælkesystem: 2 dele, ingen slange

      LatteGo er det hurtigste mælkesystem med kun 2 dele, ingen slanger, og kan rengøres på 10 sekunder under vandhanen eller i opvaskemaskinen. Philips tilbyder ikke automatisk rengøring, da det kræver supplerende rengøring.

      40 % mere stille med SilentBrew, samme lækre kaffe

      40 % mere stille med SilentBrew, samme lækre kaffe

      Vores patenterede SilentBrew-teknologi reducerer maskinens lyde, så du kan nyde oplevelsen af at brygge aromatisk kaffe endnu mere. Ved hjælp af lydafskærmning og støjsvag formaling støjer vores maskiner 40 % mindre end tidligere modeller og leveres med en Quiet Mark-certificering. 

      Beriget smag med vores holdbare keramiske kværn

      Beriget smag med vores holdbare keramiske kværn

      Fremhæv den fulde smag af din kaffe med vores slidstærke keramiske kværn. Den holdbare keramiske kværn kan justeres i 12 trin, fra fint til groft malet.

      Enkle instruktioner og inspiration med HomeID-appen

      Enkle instruktioner og inspiration med HomeID-appen

      HomeID-appen fortæller dig alt, der er værd at vide om din fuldautomatiske espressomaskine, og giver dig adgang til en verden fuld af uendelig inspiration med cafélignende opskrifter.

      Op til 5000 kopper** uden afkalkning takket være Aquaclean

      Op til 5000 kopper** uden afkalkning takket være Aquaclean

      Når filteret skiftes efter anvisning fra maskinen, behøver du ikke at afkalke din maskine i op til 5000 kopper**, og du kan samtidig nyde rent og klart vand.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Kaffekilde
        Friske bønner
        Brugerinddragelse
        Tryk på en knap
        Produkttype
        Fuldautomatisk espressomaskine
        Drikke
        Espresso, kaffe, cappuccino, varmt vand
        Forprogrammerede drikkevarer
        3
        Antal portioner
        2
        Tryk
        15 bar
        Indbygget kaffekværn
        Ja
        Kværnens indstillinger
        12
        Kapacitet af beholder til kaffebønner
        275 g
        Mælkeskumning
        Ja
        Mælkeløsning
        LatteGo
        Mælkebeholder
        0,26 l
        Vandtankens kapacitet
        1,8 l
        Profiler
        Nej
        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metal
        Teknologi
        LatteGo
        Interface
        Intuitiv berøringsskærm
        Garanti
        2 år
        Tilslutningsmuligheder
        Nej
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Ja

      • Tekniske specifikationer

        Klassificering af energieffektivitet
        Klasse A
        Effekt-
        1500 W
        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1

      • Sikkerhedsfunktion

        Automatisk sluk-funktion
        Ja
        Sikkerhedscertificering
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        433 mm
        Produktets bredde
        246 mm
        Produktets højde
        371 mm
        Produktets vægt
        8 kg
        Emballagelængde
        491,5 mm
        Emballagebredde
        287,5 mm
        Emballagehøjde
        487 mm
        Emballagens vægt
        10-12,5 kg

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        AquaClean filter
        Medfølgende tilbehør 4
        LatteGo
        Relateret tilbehør 1
        • Tabs til fjernelse af kaffeolie
        • Måleske
        • Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
        Relateret tilbehør 2
        Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
        Relateret tilbehør 3
        Rensebørste
        Relateret tilbehør 4
        Smøremiddel til Philips-bryggeenhed

      • Holdbarhed

        Brugervejledning
        > 75 % genbrugspapir
        Emballage
        > 95 % genbrugsmaterialer

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Rumænien

      • Energieffektivitet

        Elforbrug i standbytilstand
        0,2 W
        Elforbrug i slukket tilstand
        i/t
        Elforbrug i netværksforbundet standbytilstand
        i/t
        Periode, før der automatisk skiftes til standbytilstand
        30 min.
        Målestandard
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Clippin

      Find reservedele eller tilbehør

      Gå til reservedele og tilbehør

      Tilbehør

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • Baseret på forbrugertest i Tyskland, der sammenligner globale førende fuldautomatiske one touch-espressomaskiner (kaffe + mælk) (2023).
      • *Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.