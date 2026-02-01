Søgeord

      Café Aromis Series 8000 Philips Fuldautomatisk kaffemaskine

      EP8757/20

      Smager som på en café, føles som hjemme

      Nyd kaffe i cafékvalitet derhjemme med Philips Café Aromis. Lav mere end 50 drikke, fra espresso til kold brygning, lavet med flere bønner* til den café-lignende smag. Få fløjlsblødt varmt eller koldt skum med LatteGo Pro, og rengør på 10 sekunder under rindende vand.

      Smager som på en café, føles som hjemme

      Den intensitet, du elsker, fra espresso til kold brygning

      • Drikke i cafékvalitet med BrewExtract Technology
      • Fløjlsblødt mælkeskum med LatteGo Pro
      • 50+ varme og kolde drikke til ethvert humør
      • Problemfri rengøring
      • Brugervenligt og intuitivt display
      Flere bønner, mere smag

      Flere bønner, mere smag

      Hvad er hemmeligheden bag cafélignende intensitet? Vores BrewExtract Technology doserer og presser flere bønner* ind i hver eneste brygning for at skabe den umiskendelige cafélignende smag fra din espressomaskine. Vil du gøre det helt rigtigt? Juster din brygning med et af 7 intensitetsniveauer.

      Fløjlsblødt mælkeskum til alle dine foretrukne caféfavoritter

      Fløjlsblødt mælkeskum til alle dine foretrukne caféfavoritter

      Resultater i cafékvalitet betyder også fløjlsblødt varmt eller koldt mælkeskum. Det er her, LatteGo Pro kommer ind i billedet. Fra cappuccino til iste latte leverer vores mælkesystem resultater i cafékvalitet med både mælk og plantebaseret mælk. Den tåler opvaskemaskine, og da der er ingen rør, kan du rengøre den på 10 sekunder under rindende vand. Oplev ekstra lækkert skum med LatteGo Pro: Den innovative mælkeskummer i vores kaffemaskinesystem.

      50+ varme og kolde drikke til enhver lejlighed

      50+ varme og kolde drikke til enhver lejlighed

      Gå på opdagelse i mere end 50 varme og kolde kaffevarianter, fra fyldige espressoer til forfriskende kolde drikke. Denne kaffemaskine til varme og kolde drikke er den perfekte løsning til familier og kaffeelskere, der søger at få cafékvalitet derhjemme.

      Stor nydelse med minimal rengøring

      Stor nydelse med minimal rengøring

      Rengør LatteGo Pro på 10 sekunder under rindende vand, eller stil den i opvaskemaskinen. Bryggeenheden kan rengøres under vandhanen. Når det er tid til at køre et renseprogram, f.eks. afkalkning, guider maskinen dig gennem processen.

      Din yndlingskaffe med et enkelt tryk på en knap

      Din yndlingskaffe med et enkelt tryk på en knap

      Den intuitive TFT 4,3"-berøringsskærm sikrer nem kaffebrygning med et enkelt tryk og personlige brugerprofiler. Med de overskuelige knapper kan alle i hjemmet nyde kvalitetskaffe derhjemme.

      Din barista derhjemme

      Din barista derhjemme

      Mød din barista-assistent, den hjælper, der stræber efter at gøre din kaffe bedre, hver dag. Du kan bruge den på din maskine eller i HomeID-appen. Chat, og fortæl, hvilke bønner du bruger, så justerer den automatisk bryggeindstillingerne, så du får den bedste udtrækning af dine bønner. Med barista-assistenten kan du justere styrke, fylde eller temperatur, så de passer til din smag – selv når du brygger på afstand. Den er altid til din rådighed, så hver eneste kop føles, som om den blev lavet af en rigtig barista i dit eget køkken.

      Autentisk koldbrygget smag

      Autentisk koldbrygget smag

      Oplev forfriskende kold brygning med et tryk på en knap – velafbalanceret og blød, klar til brug.

      40 % mere støjsvag med SilentBrew-teknologi**

      40 % mere støjsvag med SilentBrew-teknologi**

      Vores patenterede SilentBrew-teknologi dæmper maskinens lyde, så du nemmer kan nyde den simple fornøjelse ved at brygge kaffe. Ved hjælp af lydafskærmning og støjsvag formaling, frembringer vores maskiner 40 % mindre støj end tidligere modeller og leveres med en Quiet Mark-certificering.

      Aromatisk kaffe fra friske bønner

      Aromatisk kaffe fra friske bønner

      Kaffe i cafékvalitet begynder med friskmalede bønner. Tilføj dine foretrukne bønner, vælg din kaffe, og lad den indbyggede møllekværn frigøre den uimodståelige aroma og smag. Finjuster kværnstørrelsen med en af 12 indstillinger, fra fin til grov.

      Endnu mere smag takket være funktionen til et ekstra skud kaffe

      Endnu mere smag takket være funktionen til et ekstra skud kaffe

      Nyd mere smag og stærk kaffe uden bitterhed ved at bruge funktionen til et ekstra skud. Du kan føje det til alle vores kaffeopskrifter, undtagen når du bruger formalingsfunktionen.

      Reducer vand- og energiforbruget med Eco-tilstanden

      Reducer vand- og energiforbruget med Eco-tilstanden

      Brug Eco-tilstanden til at reducere vand- og energiforbruget uden at gå på kompromis med kaffens kvalitet. Vores Philips Café Aromis giver dig mulighed for at dæmpe lyset på maskinen og kopindikatorer tidligere end standardtiden, bruge mindre vand under skylning, skifte til standbytilstand hurtigere eller dæmpe lysstyrken.

      Op til 5.000 kopper*** uden afkalkning takket være AquaClean

      Op til 5.000 kopper*** uden afkalkning takket være AquaClean

      På grund af et AquaClean-filter kan du brygge op til 5000 kopper uden at skulle afkalke. Det renser vandet, før brygningen begynder, så din kaffe bliver mere smagfuld.

      Bryg på afstand, og få tips med HomeID-appen

      Bryg på afstand, og få tips med HomeID-appen

      Få råd om kaffe, opskrifter og hjælp direkte i HomeID-appen – din digitale barista på alle trin i processen.

      Designet til at giv dit hjem et løft

      Designet til at giv dit hjem et løft

      Philips Café Aromis-kaffemaskine med møllekværn og mælkeskummer brygger ikke blot lækker kaffe, men giver også dit køkken et løft. Elegant finish, bløde kurver og et intuitivt display giver tilsammen dit hjem et slankt, europæisk præg.

      Flere kopper, mindre genopfyldning

      Flere kopper, mindre genopfyldning

      Bryg mere kaffe af høj kvalitet, og genopfyld mindre takket være den store vandtank på 1,9 l. Det er kop efter kop til hele familien, eller når du har gæster.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Kaffekilde
        Friske bønner
        Brugerinddragelse
        Tryk på en knap
        Forprogrammerede drikkevarer
        54
        Antal portioner
        2
        Tryk
        15 bar
        Indbygget kaffekværn
        Ja
        Kværnens indstillinger
        12
        Kapacitet af beholder til kaffebønner
        275 g
        Mælkeskumning
        Ja
        Mælkeløsning
        LatteGo Pro
        Mælkebeholder
        0,25 l
        Vandtankens kapacitet
        1,9 l
        Profiler
        8
        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metal
        Teknologi
        BrewExtract Technology, Bean Adjust, Quick Start, LatteGo Pro, SilentBrew
        Interface
        Intuitiv TFT-berøringsskærm 4,3''
        Garanti
        2 år
        Tilslutningsmuligheder
        Ja
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Ja

      • Tekniske specifikationer

        Klassificering af energieffektivitet
        Klasse A
        Effekt-
        1500 W
        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1

      • Sikkerhedsfunktion

        Automatisk sluk-funktion
        Ja
        Sikkerhedscertificering
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        452 mm
        Produktets bredde
        251 mm
        Produktets højde
        389 mm
        Produktets vægt
        9,3 kg
        Emballagelængde
        493 mm
        Emballagebredde
        289 mm
        Emballagehøjde
        473 mm
        Emballagens vægt
        10-12,3 kg

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        LatteGo Pro varm
        Medfølgende tilbehør 2
        LatteGo Pro kold
        Medfølgende tilbehør 3
        AquaClean-filter
        Medfølgende tilbehør 4
        Måleske
        Medfølgende tilbehør 5
        Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
        Relateret tilbehør 1
        Tabs til fjernelse af kaffeolie
        Relateret tilbehør 2
        Afkalkningsmiddel til espressomaskiner

      • Holdbarhed

        Brugervejledning
        > 75 % genbrugspapir
        Emballage
        > 95 % genbrugsmaterialer

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Rumænien

      • Energieffektivitet

        Elforbrug i standbytilstand
        0,2 W
        Elforbrug i slukket tilstand
        i/t
        Elforbrug i netværksforbundet standbytilstand
        0,4 W
        Periode, før der automatisk skiftes til standbytilstand
        15 min
        Periode, før der automatisk skiftes til slukket tilstand
        i/t
        Periode, før der automatisk skiftes til netværksforbundet standbytilstand
        15 min
        Målestandard
        EN 50564:2011

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      • * i forhold til alle andre automatiske espressomaskiner fra Philips
      • ** Sammenlignet med tidligere espressomaskiner fra Philips
      • *** Baseret på 8 filterudskiftninger som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter og hyppigheden af skylning og rengøring

