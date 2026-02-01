Din barista derhjemme

Mød din barista-assistent, den hjælper, der stræber efter at gøre din kaffe bedre, hver dag. Du kan bruge den på din maskine eller i HomeID-appen. Chat, og fortæl, hvilke bønner du bruger, så justerer den automatisk bryggeindstillingerne, så du får den bedste udtrækning af dine bønner. Med barista-assistenten kan du justere styrke, fylde eller temperatur, så de passer til din smag – selv når du brygger på afstand. Den er altid til din rådighed, så hver eneste kop føles, som om den blev lavet af en rigtig barista i dit eget køkken.