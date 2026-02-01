EP8757/20
Smager som på en café, føles som hjemme
Nyd kaffe i cafékvalitet derhjemme med Philips Café Aromis. Lav mere end 50 drikke, fra espresso til kold brygning, lavet med flere bønner* til den café-lignende smag. Få fløjlsblødt varmt eller koldt skum med LatteGo Pro, og rengør på 10 sekunder under rindende vand.Se alle fordelene
Philips Fuldautomatisk kaffemaskine
Hvad er hemmeligheden bag cafélignende intensitet? Vores BrewExtract Technology doserer og presser flere bønner* ind i hver eneste brygning for at skabe den umiskendelige cafélignende smag fra din espressomaskine. Vil du gøre det helt rigtigt? Juster din brygning med et af 7 intensitetsniveauer.
Resultater i cafékvalitet betyder også fløjlsblødt varmt eller koldt mælkeskum. Det er her, LatteGo Pro kommer ind i billedet. Fra cappuccino til iste latte leverer vores mælkesystem resultater i cafékvalitet med både mælk og plantebaseret mælk. Den tåler opvaskemaskine, og da der er ingen rør, kan du rengøre den på 10 sekunder under rindende vand. Oplev ekstra lækkert skum med LatteGo Pro: Den innovative mælkeskummer i vores kaffemaskinesystem.
Gå på opdagelse i mere end 50 varme og kolde kaffevarianter, fra fyldige espressoer til forfriskende kolde drikke. Denne kaffemaskine til varme og kolde drikke er den perfekte løsning til familier og kaffeelskere, der søger at få cafékvalitet derhjemme.
Rengør LatteGo Pro på 10 sekunder under rindende vand, eller stil den i opvaskemaskinen. Bryggeenheden kan rengøres under vandhanen. Når det er tid til at køre et renseprogram, f.eks. afkalkning, guider maskinen dig gennem processen.
Den intuitive TFT 4,3"-berøringsskærm sikrer nem kaffebrygning med et enkelt tryk og personlige brugerprofiler. Med de overskuelige knapper kan alle i hjemmet nyde kvalitetskaffe derhjemme.
Mød din barista-assistent, den hjælper, der stræber efter at gøre din kaffe bedre, hver dag. Du kan bruge den på din maskine eller i HomeID-appen. Chat, og fortæl, hvilke bønner du bruger, så justerer den automatisk bryggeindstillingerne, så du får den bedste udtrækning af dine bønner. Med barista-assistenten kan du justere styrke, fylde eller temperatur, så de passer til din smag – selv når du brygger på afstand. Den er altid til din rådighed, så hver eneste kop føles, som om den blev lavet af en rigtig barista i dit eget køkken.
Oplev forfriskende kold brygning med et tryk på en knap – velafbalanceret og blød, klar til brug.
Vores patenterede SilentBrew-teknologi dæmper maskinens lyde, så du nemmer kan nyde den simple fornøjelse ved at brygge kaffe. Ved hjælp af lydafskærmning og støjsvag formaling, frembringer vores maskiner 40 % mindre støj end tidligere modeller og leveres med en Quiet Mark-certificering.
Kaffe i cafékvalitet begynder med friskmalede bønner. Tilføj dine foretrukne bønner, vælg din kaffe, og lad den indbyggede møllekværn frigøre den uimodståelige aroma og smag. Finjuster kværnstørrelsen med en af 12 indstillinger, fra fin til grov.
Nyd mere smag og stærk kaffe uden bitterhed ved at bruge funktionen til et ekstra skud. Du kan føje det til alle vores kaffeopskrifter, undtagen når du bruger formalingsfunktionen.
Brug Eco-tilstanden til at reducere vand- og energiforbruget uden at gå på kompromis med kaffens kvalitet. Vores Philips Café Aromis giver dig mulighed for at dæmpe lyset på maskinen og kopindikatorer tidligere end standardtiden, bruge mindre vand under skylning, skifte til standbytilstand hurtigere eller dæmpe lysstyrken.
På grund af et AquaClean-filter kan du brygge op til 5000 kopper uden at skulle afkalke. Det renser vandet, før brygningen begynder, så din kaffe bliver mere smagfuld.
Få råd om kaffe, opskrifter og hjælp direkte i HomeID-appen – din digitale barista på alle trin i processen.
Philips Café Aromis-kaffemaskine med møllekværn og mælkeskummer brygger ikke blot lækker kaffe, men giver også dit køkken et løft. Elegant finish, bløde kurver og et intuitivt display giver tilsammen dit hjem et slankt, europæisk præg.
Bryg mere kaffe af høj kvalitet, og genopfyld mindre takket være den store vandtank på 1,9 l. Det er kop efter kop til hele familien, eller når du har gæster.
