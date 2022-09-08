ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
  • Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger

Udgået

SpeedPro AquaLedningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6728/01

Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger
Den nye ledningsfri SpeedPro Aqua-støvsuger sikrer hurtig rengøring med effektiv rækkevidde, selv på de vanskeligste steder. Den er udstyret med en 180° sugedyse til præcis opsamling af snavs og et unikt system til støvsugning og gulvvask.
Se alle fordele

Hurtig. 3-i-1 med støvsuger, moppe og håndstøvsuger

  • Mundstykke 180° sugning

  • 21,6 V, op til 50 min.

  • 3-i-1: støvsuger, moppe og håndholdt

  • LED-lys på mundstykke

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.

Lysdioder i mundstykket afslører skjult støv og snavs

Lysdioder i mundstykket afslører skjult støv og snavs

Støv, fnug, hår og krummer er nemme at få øje på og fange takket være LED-lysene på SpeedPro-mundstykket. LED-lys på mundstykket afslører skjult støv og snavs, mens du støvsuger.

Støvsuger, moppe og håndstøvsuger, som fjerner op til 99 % af bakterier

Støvsuger, moppe og håndstøvsuger, som fjerner op til 99 % af bakterier

Det unikke system til støvsugning og gulvvask hjælper med at fjerne op til 99 % af alle bakterier på én gang. Kontrolleret vandudledning bevarer den optimale fugtighed til alle hårde gulve gennem hele rengøringen. Mikrofiberpuderne kan vaskes i hånden eller i vaskemaskinen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.