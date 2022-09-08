Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FC6728/01
Mundstykke 180° sugning
21,6 V, op til 50 min.
3-i-1: støvsuger, moppe og håndholdt
LED-lys på mundstykke
Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.
Støv, fnug, hår og krummer er nemme at få øje på og fange takket være LED-lysene på SpeedPro-mundstykket. LED-lys på mundstykket afslører skjult støv og snavs, mens du støvsuger.
Det unikke system til støvsugning og gulvvask hjælper med at fjerne op til 99 % af alle bakterier på én gang. Kontrolleret vandudledning bevarer den optimale fugtighed til alle hårde gulve gennem hele rengøringen. Mikrofiberpuderne kan vaskes i hånden eller i vaskemaskinen.
Anmeldelser
Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.