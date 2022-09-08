Støvsuger, moppe og håndstøvsuger, som fjerner op til 99 % af bakterier

Det unikke system til støvsugning og gulvvask hjælper med at fjerne op til 99 % af alle bakterier på én gang. Kontrolleret vandudledning bevarer den optimale fugtighed til alle hårde gulve gennem hele rengøringen. Mikrofiberpuderne kan vaskes i hånden eller i vaskemaskinen.