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SpeedPro Aqua Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft
Udgået
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FC6728/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6729; FC6728; FC6719; FC6718
Alle (5)
Hvornår skal jeg rengøre/udskifte kluden på mit ledningsfri Philips-støvsuger
Hvordan rengør jeg hårde gulve med min Philips-vådstøvsuger?
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvordan opbevares Aqua-tilb. til Philips-vådstøvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Cordless Vacuum 5000 SeriesMundstykkebørster
Mundstykke 180° sugning
Cordless Vacuum 5000 SeriesHåndholdt
Tilbehør til ledningsfri støvsugerMikrofiberpuder
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBilrengøringssæt
Tilbehør til ledningsfri støvsugerUdskiftningsfilter
Filterenhed
Adapter 21,6 V
Mini-turbobørste
Beholdermontering
Rør
Integreret børste
Tilbehør til ledningsfri støvsugerLangt fugemundstykke
Tilbehør til ledningsfri støvsugerMini turbobørste
Tilbehør til moppe
Min ledningsfrie Philips 5000-støvsuger har lav sugestyrke
Min ledningsfrie Philips 8000-støvsuger har lav sugefunktion
Min Philips-støvsuger har lav sugeeffekt
Min trådløse Philips-støvsuger glider ikke godt på tæpper
Jeg kan ikke åbne støvbeholderen på min ledningsfri Philips-støvsuger
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