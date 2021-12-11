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Udgået
Maks. 6,5 bar pumpetryk
Op til 420 g dampskud
Vandtank med 1,8 liters kapacitet
med aftagelig vandtank
Med revolutionerende teknologi kan du få en ultrahurtig strygeoplevelse. Den kraftige og konstante damp klarer selv ujævne folder, og tykkere materialer glattes hurtigt ud uden besvær. Der er også et ekstra dampskud, hvis det er nødvendigt – perfekt til lodret strygning eller vanskelige folder.
Den aftagelige vandtank kan nemt fyldes op når som helst, uden at apparatet skal slukkes. Den har en stor påfyldningsåbning, så du nemt kan fylde vandtanken op under hanen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så du kan få gavn af op til 2 timers kontinuerlig brug uden at skulle fylde tanken op.
Med OptimalTEMP-teknologien behøver du ikke længere spilde tid på at ændre temperaturindstillinger, vente på, at temperaturen justeres, eller sortere tøjet på forhånd. Takket være en perfekt kombination af temperatur og et konstant, effektivt damptryk kan du stryge jeans og silke efter hinanden med garanti for, at tøjet ikke beskadiges pga. en for høj temperatur.
Priser
4.2
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
11/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Espetacular
Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
30/11/2021
Portugal
Del af kampagnen
maravilhoso
este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável
Fordele
leve, silencioso e potente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
17/11/2020
Portugal
O produto é excelente
Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
op til 40% energibesparelse baseret på IEC 603311, eco-tilstand sammenlignet med turbo-tilstand.