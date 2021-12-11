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  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning
  • Ultrahurtig strygning

Udgået

PerfectCare PerformerStrygejern med dampstation

GC8735/80

4.2
| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

1 pris

Ultrahurtig strygning
Philips PerfectCare Performer-dampstrygejern sikrer en enkel og effektiv strygeoplevelse uden forbrændinger. Den kraftige, kontinuerlige damp trænger dybt og kontinuerligt ind i fibrene for nemt at fjerne folder.
Se alle fordele

med kraftig konstant damp

Ultrahurtig strygning

  • Maks. 6,5 bar pumpetryk

  • Op til 420 g dampskud

  • Vandtank med 1,8 liters kapacitet

  • med aftagelig vandtank

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Med revolutionerende teknologi kan du få en ultrahurtig strygeoplevelse. Den kraftige og konstante damp klarer selv ujævne folder, og tykkere materialer glattes hurtigt ud uden besvær. Der er også et ekstra dampskud, hvis det er nødvendigt – perfekt til lodret strygning eller vanskelige folder.

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Den aftagelige vandtank kan nemt fyldes op når som helst, uden at apparatet skal slukkes. Den har en stor påfyldningsåbning, så du nemt kan fylde vandtanken op under hanen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så du kan få gavn af op til 2 timers kontinuerlig brug uden at skulle fylde tanken op.

Stryg jeans og silke efter hinanden uden at ændre temperaturindstilling

Stryg jeans og silke efter hinanden uden at ændre temperaturindstilling

Med OptimalTEMP-teknologien behøver du ikke længere spilde tid på at ændre temperaturindstillinger, vente på, at temperaturen justeres, eller sortere tøjet på forhånd. Takket være en perfekt kombination af temperatur og et konstant, effektivt damptryk kan du stryge jeans og silke efter hinanden med garanti for, at tøjet ikke beskadiges pga. en for høj temperatur.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

4
3
2

11/12/2021

Portugal

Portugal

Espetacular

Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

maravilhoso

este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável

Fordele

leve, silencioso e potente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

17/11/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. op til 40% energibesparelse baseret på IEC 603311, eco-tilstand sammenlignet med turbo-tilstand.