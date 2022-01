Stryg cowboybukser og silke efter hinanden uden at ændre temperaturindstilling

Med OptimalTemp-teknologi behøver du ikke længere spilde tid på at ændre temperaturindstillinger, vente på, at temperaturen justeres, eller sortere tøjet på forhånd. Stryg cowboybukser og silke efter hinanden med garanti for, at tøjet ikke beskadeiges pga. for høj temperatur takket være en perfekt kombination af temperatur og et konstant, effektivt damptryk.