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PerfectCare Performer Strygejern med dampstation
Udgået
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GC8735/80
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Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)
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Alle (3)
Hvordan afkalker jeg min Philips-dampgenerator?
Sådan rengøres strygesålen på Philips-dampstrygejernet
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Fnugfjerner
Mit strygebræt er vådt, og der er vand på gulvet
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Dampskud på mit Philips-dampstrygejern virker ikke
Mit Philips-dampstrygejern glatter ikke ordentligt med lodret damp