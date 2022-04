Auto-sluk efter 30 min. af hensyn til energibesparelse og sikkerhed

30 minutter efter brygning af din kaffe slukker kaffemaskinen automatisk for at spare energi og af hensyn til sikkerheden. Dette er i overensstemmelse med EU-regler, der gælder for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du gerne vil have kaffen til at holde sig varm i længere tid, tilbyder Philips kaffemaskiner med termokande.