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  • Smagen af friske kaffebønner i hver kop.
  • Smagen af friske kaffebønner i hver kop.
  • Smagen af friske kaffebønner i hver kop.
  • Smagen af friske kaffebønner i hver kop.
  • Smagen af friske kaffebønner i hver kop.
  • Smagen af friske kaffebønner i hver kop.

Philips All-in-1 BrewDrypkaffemaskine med indbygget kværn

HD7900/50

Smagen af friske kaffebønner i hver kop.
Lækker kaffe brygget af friskmalede bønner direkte hjemme med Philips All-in-One Brew kaffemaskine med indbygget kværn. Bryg en hel kande til hele familien eller en enkelt kop direkte i din yndlingskop eller termokrus - når som helst du ønsker det. Skift ubesværet mellem to typer bønner takket være duo-bønnebeholderen, vælg din foretrukne intensitet, og maskinen leverer det perfekte kaffe-til-vand-forhold hver gang med Smart Dosing. Fra friske bønner til din kop på få minutter, med konsistent lækre resultater.
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Afslappende at lave og en fornøjelse at nyde i ro og fred.

Smagen af friske kaffebønner i hver kop.

  • Altid perfekt kaffe til enhver kop, krus eller kande

  • Nem blanding eller skift mellem to bønnetyper

  • Pladsbesparende design med aftagelig vandtank

Bryg i kande, i kop*, krus* eller bæger* med Alt-i-1 brygning

Bryg i kande, i kop*, krus* eller bæger* med Alt-i-1 brygning

All-in-1 Brew lader dig brygge i glaskanden eller direkte i din yndlingskop*, krus* eller termokrus** for at nyde din kaffe på farten.

Smart dosering: perfekt forhold mellem kaffe og vand ved hver brygning

Smart dosering: perfekt forhold mellem kaffe og vand ved hver brygning

Smart dosering sikrer det perfekte forhold mellem vand og kaffe ved hver brygning, så du ikke længere behøver at gætte dig frem, og du undgår genopfyldninger. Få altid den bedste kaffe, der aldrig for er vandet eller bitter i smagen.

Bryg iskaffe til at køle dig af på varme sommerdage

Bryg iskaffe til at køle dig af på varme sommerdage

Kaffe til hele året rundt! Nyd varm kaffe om vinteren, eller bryg iskaffe om sommeren, når vejret er varmt.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kop og krus skal være af glas eller keramik.

  2. Maks. højde af bæger er 10 cm.

  3. Virker kun i kandetilstand.