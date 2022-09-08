Smagen af friske kaffebønner i hver kop.

Lækker kaffe brygget af friskmalede bønner direkte hjemme med Philips All-in-One Brew kaffemaskine med indbygget kværn. Bryg en hel kande til hele familien eller en enkelt kop direkte i din yndlingskop eller termokrus - når som helst du ønsker det. Skift ubesværet mellem to typer bønner takket være duo-bønnebeholderen, vælg din foretrukne intensitet, og maskinen leverer det perfekte kaffe-til-vand-forhold hver gang med Smart Dosing. Fra friske bønner til din kop på få minutter, med konsistent lækre resultater.