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Gratis fragt fra 300 DKK
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HD7900/50
Altid perfekt kaffe til enhver kop, krus eller kande
Nem blanding eller skift mellem to bønnetyper
Pladsbesparende design med aftagelig vandtank
All-in-1 Brew lader dig brygge i glaskanden eller direkte i din yndlingskop*, krus* eller termokrus** for at nyde din kaffe på farten.
Smart dosering sikrer det perfekte forhold mellem vand og kaffe ved hver brygning, så du ikke længere behøver at gætte dig frem, og du undgår genopfyldninger. Få altid den bedste kaffe, der aldrig for er vandet eller bitter i smagen.
Kaffe til hele året rundt! Nyd varm kaffe om vinteren, eller bryg iskaffe om sommeren, når vejret er varmt.
Anmeldelser
Kop og krus skal være af glas eller keramik.
Maks. højde af bæger er 10 cm.
Virker kun i kandetilstand.