Dobbeltbeholder til kaffebønner, der kan tages af, så du kan blande og skifte bønnerne

Dobbeltbeholder til kaffebønner, der kan tages af, og med Aroma Seal har du mulighed for at blande to forskellige slags kaffe. Du kan også skifte mellem koffeinfri og normal. Den er nem at rengøre – blandt andet takket være den medfølgende børste – og nem at fylde op igen.