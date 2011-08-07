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Udgået

NIVEAskær

HS85/44

3.9

| (159) Anmeldelser

Få en tæt barbering

Hvert år bestiger skærene på din Philips-shaver Mount Everest... 49 gange! Det kan få selv de bedste materialer til at miste deres skarphed. Bevar din shavers optimale ydeevne, og udskift skærene en gang om året.

Se alle fordele

Udskift skærene en gang om året for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • med udskiftningstube

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

Flex Tracker-system

Flex Tracker-system

Flex Tracker følger automatisk ansigtets konturer og beskytter mod hudirritation.

Glide Rings

Glide Rings

Skærene har unikke Glide Rings, så shaveren glider hen over ansigtet.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

159

Anmeldelser

07/08/2011

Danmark

Danmark

Behageligt baberingsystem

Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/60 skær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/60 skær

02/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

No Replacements for my HS85

This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/44 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/44 shaving heads

12/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Liked my shaver

cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well

Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/63 shaving heads

Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/63 shaving heads

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