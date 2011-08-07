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Udgået
HS85/44
Få en tæt barbering
Hvert år bestiger skærene på din Philips-shaver Mount Everest... 49 gange! Det kan få selv de bedste materialer til at miste deres skarphed. Bevar din shavers optimale ydeevne, og udskift skærene en gang om året.
med udskiftningstube
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Flex Tracker følger automatisk ansigtets konturer og beskytter mod hudirritation.
Skærene har unikke Glide Rings, så shaveren glider hen over ansigtet.
3.9
ud af 5
159
Anmeldelser
Simonsen
07/08/2011
Danmark
Behageligt baberingsystem
Jeg har i mange år været svoret tilhænger af babering med skum og skraber. Det har dette ændret på. Det er effektivt, behageligt og nemt, efter en kort tilvænningsperiode.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/60 skær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/60 skær
David1903
02/10/2015
United Kingdom
No Replacements for my HS85
This is a great shaver but the cutting heads now need replacing. However they don't seem to be available anymore. If I have to replace my HS85 it could well be with another brand.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/44 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/44 shaving heads
RayYyy
12/11/2014
United Kingdom
Liked my shaver
cannot buy new blades for this shaver, will be forced to buy a new shaver, it probably won't be a Philishave what a shame I liked it as well
Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/63 shaving heads
Denne anmeldelse blev foretaget for HS85/63 shaving heads