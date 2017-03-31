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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
2 indstillinger
1 børstehoved
8 klistermærker
Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørste har to børstehovedstørrelser, der er specielt designet til at rengøre forsigtigt og beskytte tænderne, når de vokser
Hjælper børn med at få en ordentlig rutine. Denne elektrisk tandbørste forlænger langsomt børstetiden over mere end 90 dage, indtil den når de 2 minutter, der anbefales af tandlægen for at hjælpe med at fremme sunde vaner.
Takket være to børnevenlige styrkeindstillinger sikrer denne elektriske tandbørste effektiv rensning til forskellige aldre: en lav indstilling for børn yngre børn og en høj indstilling for ældre børn.
4.4
ud af 5
209
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Morrzor
31/03/2017
Sverige
Superbra mina barn älskar den!
Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste
til områder, der er svære at nå
Philips Sonicares hjemmeundersøgelse af amerikanske tandlæger med børn i alderen 4-10
baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen