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  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
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  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
  • Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder

Udgået

Philips Sonicare For KidsSonisk eltandbørste

HX6311/07

4.4
| (209) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder
At lære sit barn at børste tænder handler i høj grad om motivation. Sonicare for Kids er både en underholdende og smart eltandbørste, som afgiver sjove lyde under tandbørstningen. Lyden stimulerer både nysgerrigheden og legelysten. Eltandbørsten er meget effektiv og er udstyret med en ekstra lød børste tilpasset barnets følsomme tandkød. Materialet i selve tandbørsten er ekstra blødt, og håndtaget er specialdesignet til at passe i en lille barnehånd.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Elektrisk tandbørste til børn

Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder

  • 2 indstillinger

  • 1 børstehoved

  • 8 klistermærker

2 børstehovedstørrelser

2 børstehovedstørrelser

Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørste har to børstehovedstørrelser, der er specielt designet til at rengøre forsigtigt og beskytte tænderne, når de vokser

KidTimer hjælper med at forlænge børstetiden

KidTimer hjælper med at forlænge børstetiden

Hjælper børn med at få en ordentlig rutine. Denne elektrisk tandbørste forlænger langsomt børstetiden over mere end 90 dage, indtil den når de 2 minutter, der anbefales af tandlægen for at hjælpe med at fremme sunde vaner.

To børnevenlige styrkeindstillinger, der leverer nænsom, effektiv rensning

To børnevenlige styrkeindstillinger, der leverer nænsom, effektiv rensning

Takket være to børnevenlige styrkeindstillinger sikrer denne elektriske tandbørste effektiv rensning til forskellige aldre: en lav indstilling for børn yngre børn og en høj indstilling for ældre børn.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

209

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste

  2. til områder, der er svære at nå

  3. Philips Sonicares hjemmeundersøgelse af amerikanske tandlæger med børn i alderen 4-10

  4. baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen