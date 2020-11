Ny smart eltandbørste giver friskere børnetænder

At lære sit barn at børste tænder handler i høj grad om motivation. Sonicare for Kids er både en underholdende og smart eltandbørste, som afgiver sjove lyde under tandbørstningen. Lyden stimulerer både nysgerrigheden og legelysten. Eltandbørsten er meget effektiv og er udstyret med en ekstra lød børste tilpasset barnets følsomme tandkød. Materialet i selve tandbørsten er ekstra blødt, og håndtaget er specialdesignet til at passe i en lille barnehånd. Se alle fordelene