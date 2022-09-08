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30 dages fortrydelsesret
Udgået
RI9127/12
EP3243/50R1
EP3551/00R1
EP5310/10R1
EP5310/20R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
EP5360/10R1
SM5460/10R1
SM7580/00R1
SM7583/00R1
Service Kit
Regelmæssig smøring af bryggeenhedens lejer med Philips Saeco Service Kit forlænger levetiden for bryggeenheden, en af de vigtigste dele i espressomaskinen
Regelmæssig udskiftning af lejerne/O-ringene forlænger levetiden for bryggeenheden, en af de mest vigtige dele i espressomaskinen
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