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  • Service Kit til espressomaskine
  • Service Kit til espressomaskine
  • Service Kit til espressomaskine
  • Service Kit til espressomaskine

Udgået

Philips SaecoTilbehør til vedligeholdelse

RI9127/12

1 pris

Service Kit til espressomaskine
Beskyt din Saeco-espressomaskine med dette praktiske Philips Saeco Service Kit RI9127/12.
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Særligt beregnet til Philips Saeco-espressomaskiner

Service Kit til espressomaskine

  • Service Kit

Regelmæssig smøring forlænger bryggeenhedens levetid

Regelmæssig smøring af bryggeenhedens lejer med Philips Saeco Service Kit forlænger levetiden for bryggeenheden, en af de vigtigste dele i espressomaskinen

Udskift O-ringene regelmæssigt for at forlænge levetiden

Regelmæssig udskiftning af lejerne/O-ringene forlænger levetiden for bryggeenheden, en af de mest vigtige dele i espressomaskinen

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Priser

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