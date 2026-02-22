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  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort

Udgået

Shaver series 9000Elektrisk Wet & Dry-shaver

S9982/54

4.4
| (755) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
Den mest intelligente shaver med A.I giver dig utrolig hudkomfort. Få feedback på barberingstrykket for at beskytte din hud, mens håret klippes endnu tættere, selv på 5-dages skægstubbe. Den registrerer, styrer og tilpasser sig dit unikke ansigt.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort

  • Tryksensor

  • Dual SteelPrecision-skær

  • Dermatologisk testet

  • Fleksible 360-D-hoveder

Hjælper dig med at barbere dig med optimalt tryk

Brug af det rigtige tryk er nøglen til tæthed og beskyttelse af huden. Avancerede sensorer i shaveren registrerer det tryk, du påfører, og det innovative lyssignal vises, når du trykker for hårdt eller for lidt. For en personlig barbering, der passer til dig.

Avanceret præcision giver en tættere barbering*

Avanceret præcision giver en tættere barbering*

Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Dual SteelPrecision-skærene tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik via vores GroomTribe-app. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg**.

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

755

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

22/02/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Lækker barbermaskine

Dejlig barbermaskine. Jeg har købt en i9000 barbermaskine, og har nu brugt den et stykke tid. Det er en dejlig maskine. Den ligger godt i hånden, og det føles som en god kvalitet. Den barberer utrolig tæt og er let at gøre ren. Det er dejligt at man kan tage hovedet af, det letter rengøringen meget.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

20/02/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk produkt også hvis du har sensitiv hud

Den bedste barbermaskine, jeg har haft til dato. Jeg har tidligere brugt Braun i mange år, og den fungerede også rigtig godt. Som en person med sensitiv hud må jeg dog sige, at Philips er langt mere skånsom mod huden, samtidig med at den effektivt tager selv de hår, der vokser i modsat retning. En meget tilfreds kunde!

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk Wet & Dry-shaver

08/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Nemt!

Jeg er meget glad for min nye Shaver. Let og tæt barbering og nem at rengøre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien

  2. Baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.

  3. * Sammenlignet med materiale uden belægning

  4. * * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen