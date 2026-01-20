ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
  • Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort

Udgået

Shaver series 9000Elektrisk Wet & Dry-shaver

S9982/55

4.4
| (2375) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort
Den mest intelligente shaver med A.I giver dig utrolig hudkomfort. Få feedback på barberingstrykket for at beskytte din hud, mens håret klippes endnu tættere, selv på 5-dages skægstubbe. Den registrerer, styrer og tilpasser sig dit unikke ansigt.
Se alle fordele
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort

  • Tryksensor

  • Dual SteelPrecision-skær

  • Dermatologisk testet

  • Fleksible 360-D-hoveder

Hjælper dig med at barbere dig med optimalt tryk

Brug af det rigtige tryk er nøglen til tæthed og beskyttelse af huden. Avancerede sensorer i shaveren registrerer det tryk, du påfører, og det innovative lyssignal vises, når du trykker for hårdt eller for lidt. For en personlig barbering, der passer til dig.

Avanceret præcision giver en tættere barbering*

Avanceret præcision giver en tættere barbering*

Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Dual SteelPrecision-skærene tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik via vores GroomTribe-app. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg**.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

2375

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

20/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den bedste maskine jeg har brugt.

Den bedste jeg har brugt. Super god maskine og barbering er bare nemt nu. 10/10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9201/33 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9201/33 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

04/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er perfekt

Den barbere helt perfekt, også de genstridige hår på halsen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9203/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9203/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

20/09/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

God barbermaskine med smarte funktioner

Jeg havde den serie 7000 shaver før og var derfor i tvivl om det var værd at opgradere, da jeg skulle købe en ny. Selve barberingen er ikke markant bedre med serie 9000 end den gamle. Men der er nogle funktioner og løsninger i 9000, der bare er bedre, herunder fx rengøringen, der er lettere. Jeg var i tvivl om nogle af de lidt mere "smarte" funktioner, så som trykindikator var noget værd, men er blevet meget positivt overrasket - det er nemt at se om jeg trykker for hårdt og må indrømme at jeg nok tidligere har trykket for hård - det har hjulpet mig til en mere behagelig oplevelse og barbering. Barbermaskinen sender data til app på telefon, hvor man bl.a. kan se status på barberhoved og rensepatron. Dette virker fint, men jeg syntes den virker en smule pessimistisk og at siger tingene skal skiftes meget hurtigt. Alt i alt er jeg glad for maskinen og føler at opgraderingen fra serie 7000 til 9000 var det værd, men at mindre sagtens kan gøre det.

Fordele

Gennemtænkte løsninger og funktioner

Ulemper

Dyr og de smarte funktioner kan nemt undværes.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9204/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9204/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien

  2. Baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.

  3. * Sammenlignet med materiale uden belægning

  4. * * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen