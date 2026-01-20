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Udgået
Tryksensor
Dual SteelPrecision-skær
Dermatologisk testet
Fleksible 360-D-hoveder
Brug af det rigtige tryk er nøglen til tæthed og beskyttelse af huden. Avancerede sensorer i shaveren registrerer det tryk, du påfører, og det innovative lyssignal vises, når du trykker for hårdt eller for lidt. For en personlig barbering, der passer til dig.
Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Dual SteelPrecision-skærene tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.
Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik via vores GroomTribe-app. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg**.
4.4
ud af 5
2375
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Macboing
20/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Den bedste maskine jeg har brugt.
Den bedste jeg har brugt. Super god maskine og barbering er bare nemt nu. 10/10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9201/33 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9201/33 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Beard hazard
04/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Den er perfekt
Den barbere helt perfekt, også de genstridige hår på halsen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9203/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9203/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Captain Steen
20/09/2025
Danmark
Bekræftet køber
God barbermaskine med smarte funktioner
Jeg havde den serie 7000 shaver før og var derfor i tvivl om det var værd at opgradere, da jeg skulle købe en ny. Selve barberingen er ikke markant bedre med serie 9000 end den gamle. Men der er nogle funktioner og løsninger i 9000, der bare er bedre, herunder fx rengøringen, der er lettere. Jeg var i tvivl om nogle af de lidt mere "smarte" funktioner, så som trykindikator var noget værd, men er blevet meget positivt overrasket - det er nemt at se om jeg trykker for hårdt og må indrømme at jeg nok tidligere har trykket for hård - det har hjulpet mig til en mere behagelig oplevelse og barbering. Barbermaskinen sender data til app på telefon, hvor man bl.a. kan se status på barberhoved og rensepatron. Dette virker fint, men jeg syntes den virker en smule pessimistisk og at siger tingene skal skiftes meget hurtigt. Alt i alt er jeg glad for maskinen og føler at opgraderingen fra serie 7000 til 9000 var det værd, men at mindre sagtens kan gøre det.
Fordele
Gennemtænkte løsninger og funktioner
Ulemper
Dyr og de smarte funktioner kan nemt undværes.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9204/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige XP9204/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien
Baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.
* Sammenlignet med materiale uden belægning
* * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen